Alexander Zverev: “Ho alti e bassi, non sono come Djokovic e Nadal. Il Roland Garros è speciale per me”

Debutto positivo al Roland Garros 2025 per Alexander Zverev, che si sbarazza in tre set del giovane statunitense Learner Tien (6-3 6-3 6-4 il punteggio) prendendosi la rivincita della sconfitta rimediata pochi mesi fa ad Acapulco e accedendo al secondo turno dello Slam parigino sulla terra battuta, in cui se la vedrà con l’abbordabile olandese Jesper De Jong.

“È un ottimo giocatore, crescerà nel ranking, ha battuto molti avversari forti ed è giovane. Mi ha aiutato il fatto di averlo già affrontato e di conoscerlo. Sono felice di essere tornato, il Roland Garros è speciale per me. Ho iniziato bene, di solito nelle prime partite rischio di giocare match molto lunghi, da quattro o cinque set“, ha detto il numero 3 al mondo su Tien dopo la partita di ieri.

“Un anno fa, prima di Roma, non avevo vinto nulla. Cioè, avevo perso il secondo turno a Monaco, e a Madrid esattamente nella stessa fase. E poi ho vinto a Roma. Purtroppo sono fatto così (sorride, ndr). Ho alti e bassi. Non sono un Novak Djokovic, non sono un Rafa Nadal che vince o arriva in finale in ogni torneo. I miei alti sono molto alti, e me ne sono reso conto, ma i miei bassi sono più bassi di altri giocatori e di altri top. Mi sono fatto una ragione anche di questo. Il mio tennis è così. In un certo senso, forse, sono fatto così. Spero solo che nelle prossime due settimane i miei alti siano più alti di quelli degli altri“, le parole di Zverev in conferenza stampa.

Sui buoni risultati ottenuti in passato al Roland Garros: “Credo che il tennis sulla terra battuta sia il più fisico che ci sia. E naturalmente al meglio dei cinque è ancora più fisico. Ho sempre avuto fiducia nelle mie capacità fisiche. Quindi penso che vincere due set contro di me sia molto più facile che vincerne tre. È così anche contro altri giocatori di alto livello. Così è stato contro Carlos e così è stato anche con Rafa. È così con Novak, Jannik e tutti gli altri. A volte devo fare affidamento su questo“.

“A volte, o molte volte, durante il torneo in passato, ero sotto di due set a zero o di due set a uno e sono riuscito a trovare un modo per rimontare. In altri tornei, se sei sotto di due set a uno, significa che il torneo è finito. Questo è forse parte del ragionamento. Ma ovviamente nella mente di tutti, di tutti i top player, il Roland Garros rimane la priorità. Anche per me lo è. Ancora una volta, credo che giocare il proprio miglior tennis qui sia la cosa più importante“, conclude il tedesco.