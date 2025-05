Alexander Zverev crolla ad Amburgo: ko bruciante con Müller, pessimi segnali per il Roland Garros

Alexander Zverev è stato sconfitto dal francese Alexandre Müller agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Amburgo, confermando il suo momento poco brillante in termini di risultati: agli Internazionali d’Italia era stato battuto da Lorenzo Musetti ai quarti di finale, al Masters 1000 di Madrid era uscito dagli ottavi per mano dell’argentino Francisco Cerundolo e al Masters 1000 di Montecarlo era stato regolato da Matteo Berrettini ai sedicesimi di finale.

Il numero 3 del mondo si è dovuto inchinare al cospetto del numero 40 del ranking ATP con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6(5). Il transalpino ha operato un break nel sesto gioco del primo set, il padrone di casa ha strappato il servizio al rivale nel secondo game del secondo parziale ma poi è stato riacciuffato sul 3-3, ha dovuto fronteggiare tre palle break consecutive nel nono gioco e ha poi strappato il turno in battuta al rivale nel decimo riuscendo così a pareggiare i conti.

Break in apertura terzo set per il francese, il teutonico rientra sul 2-2, si arriva on-serve al tie-break, Zverev si issa sul 5-3 ma poi subisce la splendida rimonta del rivale che si qualifica così ai quarti di finale, dove incrocerà il vincente del confronto tra il francese Giovanni Mpetshi Perricard e il canadese Felix Auger-Aliassime. Il ko è decisamente bruciante per Alexander Zverev, terzo nella classifica mondiale con 7.285 punti e che ora si presenta con una zavorra emotiva e tecnica al Roland Garros, secondo Slam della stagione che scatterà domenica 25 maggio sulla terra rossa di Parigi.