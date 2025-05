Alessandro Sibilio vince in Diamond League! Grande rimonta sui 400 hs e stoccata a Doha

Alessandro Sibilio ha vinto i 400 ostacoli che hanno animato la terza tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Il vice campione d’Europa e primatista nazionale (47.50 nella serata valsa l’argento continentale lo scorso anno a Roma) ha interpretato la gara di Doha (Qatar) in maniera decisamente anomale per i suoi standard.

Il nostro portacolori è partito piano e fino a metà prova sembrava non avere abbastanza benzina nelle gambe, probabilmente condizionato anche dal forte vento che ha caratterizzato la serata. Il campano ha cambiato passo in curva, dimostrando la sua caratura tecnica, e sul rettilineo conclusivo ha aperto il gas, riuscendo a superare lo sloveno Matic Gucek e il turco Ismail Nezir.

Alessandro Sibilio si è imposto con il tempo di 49.32, precedendo Nezir (49.40) e Gucek (49.49). Il napoletano ha conquistato il primo successo in carriera in questa competizione, tra l’altro all’esordio stagionale sul giro di pista con barriere. Il crono non è di certo strabiliante per il 26enne, ma va precisato che si trattava di un appuntamento di inizio annata agonistica e che le condizioni in Medio Oriente non erano delle migliori.

L’azzurro aveva aperto la stagione lo scorso 30 aprile, impegnandosi sui 400 metri piani a Napoli (45.82, secondo crono della carriera). Lo rivedremo all’opera mercoledì 21 maggio al Meeting di Savona, dove proverà ad abbassare il proprio stagionale e a scendere sotto il muro dei 49 secondi per addentrarsi al meglio in questa stagione che culminerà con i Mondiali di Tokyo nel mese di settembre.