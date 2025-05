Alcaraz troppo superiore per Zeppieri. Il romano esce all’esordio al Roland Garros

Era un’impresa quasi impossibile per Giulio Zeppieri al primo turno del Roland Garros 2025. Il romano, bravissimo a superare le qualificazioni, ha pescato Carlos Alcaraz al sorteggio e lo spagnolo ha concesso davvero poco all’azzurro, vincendo in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-2 in un’ora e cinquantotto minuti di gioco. Un buon esordio per il campione in carica, che adesso troverà l’ungherese Fabian Marozsan, con quest’ultimo che era stato capace di batterlo a Roma nel 2023.

Per Zeppieri resta, invece, comunque una buona prestazione e la consapevolezza che il romano ha tutto per entrare per la prima volta in carriera tra i primi cento del mondo. Il gioco mostrato è sicuramente di valore (forse un po’ troppo rischioso in certi momenti), mentre quello che manca finora è stata la continuità e anche un po’ di fortuna sul piano fisico.

Zeppieri ha concluso il match con sei ace contro i tre di Alcaraz, che ha invece commesso quattro doppi falli. Lo spagnolo ha concesso tre palle break all’azzurro e le ha salvate tutte. Sono trentuno i vincenti del numero due del mondo rispetto ai ventitré di Zeppieri, che ha invece più errori non forzati del suo avversario (28 contro 23).

Subito un’occasione per Zeppieri in avvio di match, ma Alcaraz cancella con il dritto entrambe le palle break concesse. Nel quarto gioco arriva il break dello spagnolo, che si porta sullo 0-40 e alla seconda possibilità sfrutta l’errore di dritto dell’azzurro. Zeppieri resta attaccato al set, annullando due palle break nel sesto gioco, ma Alcaraz non concede nulla e chiude il set in suo favore per 6-3.

C’è equilibrio ad inizio secondo set e si segue l’andamento dei turni di servizio. Nel quinto gioco Zeppieri annulla la palla break con un ace, ma nel settimo game e questa volta il rovescio tradisce l’azzurro. Alcaraz scappa via definitivamente e conquista la seconda frazione per 6-4.

Il terzo set prende subito la strada dello spagnolo, che trova il break in apertura. Il campione in carica annulla una palla del controbreak con un gran dritto nel quarto game ed in quello successivo allunga ulteriormente, prendendosi anche il secondo break di vantaggio. Alcaraz chiude così sul 6-2 e bagna l’esordio con una bella e convincente vittoria.