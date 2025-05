Alcaraz si conferma la cryptonite di Sinner e vince gli Internazionali d’Italia

Niente da fare. Jannik Sinner si deve inchinare allo spagnolo Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d’Italia 2025 a Roma. L’atto conclusivo ha sorriso all’iberico col punteggio di 7-6 (5) 6-1 in 1 ora e 45 minuti di partita. Una sfida in cui l’iberico ha mostrato una continuità di gioco superiore, specialmente dopo aver vinto il primo parziale sul filo di lana. Netto il calo dell’azzurro, forse anche da imputare ai tre mesi di inattività. Resta il fatto che Alcaraz si conferma un ostacolo durissimo per Sinner, viste le quattro sconfitte negli ultimi quattro match.

Nel primo set l’equilibrio regna sovrano. Entrambi faticano a trovare la misura dei colpi, su un campo particolarmente rovinato. Alcaraz ha una chance per andare avanti di un break nel quinto gioco, ma Jannik la cancella prontamente. L’azzurro, allo stesso modo, si procura due opportunità per concludere in proprio favore il parziale, ma non sfrutta l’occasione per errori insoliti da fondo. Si va al tie-break e l’altoatesino è costretto sempre a inseguire. Cancella un set-point, ma capitola sul secondo (7-5).

Nel secondo set l’intensità di Sinner cala drasticamente. Alcaraz gioca a braccio sciolto e il pusterese fatica a mettere la palla in campo. Arrivano due break in successione che mandano in ghiaccio la partita, conclusa sullo score di 6-1. Leggendo le statistiche, a colpire negativamente di Sinner è il rapporto vincenti/gratuiti: 7 winners e 31 non forzati. Lo spagnolo, invece, ha terminato con 18 winners e 32 errori non forzati.