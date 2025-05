Alcaraz può superare Sinner al n.1 del ranking? La sfida può accendersi sull’erba

Grazie ai 650 punti guadagnati con la finale raggiunta agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, Jannik Sinner ha prolungato il proprio regno in vetta al ranking ATP: l’azzurro, infatti, ora ha la certezza aritmetica di restare numero 1 del mondo fino a domenica 22 giugno.

A quel punto saranno 54 le settimane di Jannik Sinner in vetta alla classifica mondiale, ma sono buone le possibilità che questo numero cresca ancora: lo spagnolo Carlos Alcaraz, il più immediato inseguitore dell’azzurro, potrebbe superarlo a partire da lunedì 23 giugno, ma la combinazione di risultati è davvero remota.

Per riuscire nel proprio intento, infatti, Alcaraz dovrebbe vincere il Roland Garros e sperare che Sinner esca subito di scena, per portarsi a -740 punti dall’azzurro. La settimana successiva i due non scenderanno in campo e non scarteranno punti, mentre a seguire saranno in campo al Queen’s (l’iberico) e ad Halle (l’italiano).

Sinner lo scorso anno vinse ad Halle, quindi perderà 500 punti, mentre Alcaraz perse agli ottavi al Queen’s, e ne scarterà 50: con 500 punti in palio, dunque, lo spagnolo ripartirebbe a -290 dall’azzurro e potrebbe superarlo, ma per riuscirci dovrebbe vincere o arrivare in finale e sperare in un’eliminazione immediata dell’italiano.