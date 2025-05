Alcaraz infrange il sogno di una finale tutta italiana a Roma. Musetti cede in 2 set dopo un match in equilibrio

Carlos Alcaraz entra per la prima volta in finale agli Internazionali d’Italia. Il murciano nega al pubblico del Foro Italico di Roma la possibilità di una finale tutta italiana battendo con il punteggio di 6-3 7-6(4) Lorenzo Musetti in due ore. Match particolarmente condizionato dal vento, questo, ed è anche per questo che nessuno dei due gioca al massimo. Alcaraz aspetta ora uno tra Jannik Sinner e l’USA Tommy Paul, in campo stasera.

Musetti non inizia proprio bene: non è assistito dalla prima, commette qualche errore di troppo e così è Alcaraz che si procura subito il break ai vantaggi. Si scioglie però in modo rapido, il toscano: un paio di bei rovesci, un errore del murciano e 15-40, solo che due dritti, uno in avanzamento e l’altro sulla seconda, lo tradiscono, come anche sul terzo tentativo. Per il numero 2 azzurro tanti i problemi nel riuscire a distribuire il proprio gioco: il rovescio non funziona, in generale c’è abbastanza tensione. Deve salvare una palla dello 0-3, poi va sotto 15-40 sull’1-3, e alla seconda chance Alcaraz prende sempre più campo salendo avanti di due break. Musetti, ad ogni modo, non molla, approfitta di un momento di calo dello spagnolo, comincia a caricare il dritto e riduce parzialmente il ritardo. Non riesce, però un reale recupero, anche perché per il toscano i problemi al servizio continuano: a un certo punto diventano oltre 20 i punti in più giocati alla battuta da Musetti. Che, nel finale di set, rompe anche una racchetta dalla frustrazione. Finisce per essere Alcaraz a chiuderlo 6-3 in quasi un’ora di partita caratterizzata da tanti errori.

Errori che, va detto, continuano anche nel secondo parziale. Dove, però, a prendere subito un break di vantaggio è Musetti, il quale però lo restituisce a 30 subito dopo. Succede, però, che la convinzione del toscano ora sia molto maggiore: di nuovo riesce a togliere la battuta ad Alcaraz, poi trova finalmente un turno di servizio facile, a zero, dopo tanto (anzi, troppo) penare nel corso dell’intero primo set. Musetti, poi, sul 3-2 si esibisce in una veronica perfetta che fa saltare in piedi tutto il Centrale, anche sui posti più ripidi in assoluto, che sono quelli del secondo anello. Il problema è che, sul 4-3, si riaccende il murciano alla risposta.

E, sul 30-40, con altri problemi con la prima, Musetti non ha nemmeno il tempo di uscire dal movimento della seconda che già Alcaraz gli ha infilato dietro le orecchie un violentissimo dritto che vale il 4-4. Innervosito, il toscano, sul 15-0, tira una pallata in tribuna che, unita alla racchetta rotta precedente, significa penalty point. Ad ogni modo, il carrarino si ridesta e tiene il game successivo, anche se il dritto resta un problema. L’iberico prova a chiudere sul 6-5, e si guadagna di rovescio dal centro un match point, cancellato spingendo con il dritto a seguire la seconda. Si va in breve lotta, poi due dritti lunghi di Alcaraz significano tie-break. Il toscano si salva dal doppio minibreak di svantaggio con un punto a rete miracoloso, ma non può evitarlo quando, sotto 4-2, si trova insieme la palla addosso e una folata di vento. Arrivano però un passante di rovescio e una risposta di dritto a portarlo al recupero, solo che compie una scelta rivedibile: palla corta senza reale senso che lo espone al dritto di Alcaraz e ad altri due match point. Ed è il murciano a chiudere di dritto e a prendersi la prima finale romana.

Al di là di tutto, risaltano i numeri forzatamente condizionati dalla ventosità della giornata: 20-39 Alcaraz e 9-41 Musetti in fatto di vincenti ed errori gratuiti. Tanto, troppo altalenante oggi la prima del toscano, che la deve servire 93 volte contro le 72 del murciano che pure non sorride completamente in questo senso (5 doppi falli). Resta un 27% sulla seconda che è un punto focale, ma conta che il classe 2002 di Carrara sia ormai lì, vicinissimo alla zona dei big. Alcaraz diventa il secondo più giovane a raggiungere tre finali 1000 sul rosso (dopo Nadal).