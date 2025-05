Adriano Panatta su Jannik Sinner al Roland Garros: “Impressionante e imbarazzante, forse solo Alcaraz e Draper possono fare qualcosa”

Era presente anche Adriano Panatta tra gli spalti del Suzanne-Langlen di Parigi, teatro del match di terzo turno del Roland Garros 2025 tra Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka. C’era curiosità su quanto sarebbe stato in grado di fare il n.1 del mondo, dopo aver affrontato nei primi due incontri due giocatori ampiamente alla portata come i francesi Arthur Rinderkneck e Richard Gasquet.

Sinner, da questo punto di vista, ha voluto rafforzare la propria candidatura alla corona dello Slam francese. La prestazione contro il ceco, infatti, è stata letteralmente perfetta e rappresentata dal punteggio: 6-0 6-1 6-2. Appena tre giochi concessi a un avversario che si pensava avrebbe potuto creare qualche grattacapo in più all’altoatesino.

Panatta, a questo proposito, nell’intervista concessa a tennisitaliano.it, è stato molto netto: “Impressionante e imbarazzante. Non c’è altro da dire. Certo Lehecka per lui è un avversario ideale, lo mette in palla. Serve qualcuno che faccia qualcosa di diverso…“, ha dichiarato l’ex campione nostrano.

“Forse solo Alcaraz, ma magari Draper può fare qualcosa di diverso“, ha aggiunto Panatta. Il britannico potrebbe essere l’avversario nei quarti, a patto che si imponga contro il kazako Alexander Bublik e chiaramente Jannik faccia lo stesso contro il russo Andrey Rublev. La sfida, invece, contro lo spagnolo sarebbe solo in un’eventuale finale, dai connotati decisamente affascinanti.