Adriano Panatta sottolinea: “Sinner e Alcaraz unici favoriti per il Roland Garros, ma l’italiano ha un problema…”

Tra il serio e il faceto è andata in onda l’ultima puntata del podcast “La Telefonata“ (una produzione Fandango col il “Tennis Italiano“, la rivista di tennis più antica del mondo), con Adriano Panatta e Paolo Bertolucci coinvolti nell’approfondimento sulla finale degli Internazionali d’Italia 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo si è imposto in due set, sullo score di 7-6 (5) 6-1, mettendo in mostra la sua superiorità, al cospetto di un Sinner che, lontano dai campi tre mesi, ha evidenziato un problema di tenuta piuttosto evidente. La lettura di Panatta è stata la seguente: “Secondo me il primo set erano tutti e due tesi e non ha giocato bene nessuno dei due. Non c’è mai stato un attimo emozionale. Dopo il primo parziale, Alcaraz si è sciolto e ha giocato molto bene“, le prime parole dell’ex tennista nostrano.

Si è poi entrato nel dettaglio su Sinner, evidenziando un problema tecnico sul mattone tritato: “Il fatto che nel secondo set abbia sbagliato quella volée è indicativo. Sulla terra battuta la palla la devi cercare, mentre sul cemento la palla viene da te. Il rimbalzo è diverso e con il movimento della racchetta che ha nell’esecuzione del dritto Sinner fa più fatica. Lui è abituato al cemento e all’arrivo della palla, mentre sulla terra la deve cercare e colpirla in avanzamento“, ha sottolineato Panatta.

E sui possibili favoriti per il Roland Garros, non ci sono grossi dubbi: “A parte Alcaraz e Sinner non vedo grosse alternative. Ritengo che la miglior versione dello spagnolo batta la miglior versione dell’italiano sulla terra, mentre vale il contrario sul cemento. Magari Jannik potrebbe anche smentirmi nello Slam a Parigi. Entrambi hanno un margine troppo evidente rispetto alla concorrenza“, ha concluso.