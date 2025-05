ACQUA AZZURRA! Ginevra Taddeucci sempre più in alto: campionessa d’Europa della 5 km!

Ginevra Taddeucci si prende la rivincita agli Europei 2025 di nuoto di fondo. Nelle acque libere di Stari Grad (Croazia) la toscana era reduce dal secondo posto nella 10 km del primo giorno di gare. Oggi si è riproposta nella 5 km e l’azzurra è riuscita a mettersi al collo il metello più pregiato.

Una gara sempre all’attacco della nostra portacolori, che non ama nuotare nella pancia del gruppo. Le sensazioni erano quelle giuste e così, davanti nell’ultimo rettilineo, è riuscita a prevalere nell’arrivo allo sprint avendo più birra in corpo dell’ungherese Viktoria Mihalyvari, che ieri l’aveva battuta.

Una volata dorata per Taddeucci, che ha preveduto per l’appunto la magiara di 1.99 e la spagnola Maria de Valdes Alvarez (+3.08). Ottima la prova della squadra nostrana, visti anche i piazzamenti delle altre azzurre: Giulia Gabbrielleschi ha concluso in sesta posizione a 5.30 e Barbara Pozzobon in nona a 7.10.

E così l’atleta toscana può sfoggiare l’oro di oggi e l’argento di ieri, rappresentando quanto ottenuto dall’Ital-fondo in questa rassegna continentale per il momento. Alle 15.00 ci sarà la 5 km maschile con Marcello Guidi, Dario Verani e Gregorio Paltrinieri al via. Scopriremo se il tesoretto tricolore si arricchirà.