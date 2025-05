A che ora Sinner-Gasquet, Roland Garros 2025: programma, tv, streaming

Jannik Sinner scenderà in campo giovedì 29 maggio per sfidare Richard Gasquet al secondo turno del Roland Garros 2025. Il numero uno al mondo sarà protagonista del secondo match di giornata sul Philippe Chatrier, che andrà in scena al termine del derby statunitense tra Jessica Pegula e Ann Li previsto in apertura di programma a mezzogiorno.

Sinner ha vinto in tre set il match d’esordio nel torneo con Arthur Rinderknech e si appresta ad affrontare un altro francese, che sta disputando l’ultimo Roland Garros della carriera. Gasquet ha sempre perso con l’altoatesino nei tre precedenti ufficiali a livello di circuito maggiore, anche se è stato in grado di aggiudicarsi un set sull’erba ad Halle nel 2023.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Gasquet, valevole come secondo turno del Roland Garros. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-GASQUET ROLAND GARROS 2025

Giovedì 29 maggio

Court Philippe Chatrier – Inizio alle ore 12.00

A. Li vs J. Pegula

A seguire

Jannik Sinner vs R. Gasquet

PROGRAMMA SINNER-GASQUET ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 11.00 alle 21.00, Eurosport 1 dalle 17.45 in poi.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.