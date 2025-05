A che ora Sinner-De Jong, ATP Roma 2025: programma, canale in chiaro, streaming

Domani, lunedì 12 maggio, Jannik Sinner tornerà in campo e affronterà Jesper de Jong nella sfida valida per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Sul campo centrale l’azzurro tornerà in azione e se la vedrà contro il solido olandese, che a sorpresa ha sconfitto nel round precedente lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

104 giorni dopo Jannik è tornato a competere, mettendo finalmente in un cassetto la vicenda “Clostebol”. La vittoria contro l’argentino Mariano Navone è però già parte del passato e bisogna concentrarsi per il confronto con de Jong. Un Sinner che nella sua prima uscita ha fatto vedere la sua consueta attitudine a giocare tutti i punti, evidenziando però alcune criticità.

Aspetti su cui ha lavorato il pusterese in allenamento quest’oggi per essere pronto al confronto con il suo avversario. Un unico precedente tra i due, risalente agli Australian Open 2024. A Melbourne, Jannik si impose piuttosto nettamente, col punteggio di 6-2 6-2 6-2 e le intenzioni sono quelle di replicare.

La partita tra Jannik Sinner e Jesper de Jong, valida per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025 a Roma, sarà la terza in programma sul campo centrale, non prima delle 15.00. La copertura televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport e da Rai 2 HD; in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

SINNER-DE JONG ATP ROMA 2025

Lunedì 12 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

P. Stearns vs N. Osaka

J. Paolini vs J. Ostapenko (Non prima 12:30)

J. Sinner vs J. de Jong (Non prima delle 15:00)

M. Berrettini vs C. Ruud (Non prima 19:00)

A. Sabalenka vs M. Kostyuk (Non prima 20:30)

PROGRAMMA SINNER-DE JONG ATP ROMA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Rai 2 HD.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, RaiPlay, Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport