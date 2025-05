A che ora Paolini-Stearns oggi, WTA Roma 2025: dove vederla in tv, partita precedente, streaming

Nella giornata di giovedì 15 maggio si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Roma: sarà protagonista la testa di serie numero 6, Jasmine Paolini, che sarà opposta alla statunitense Peyton Stearns.

Il match sarà il secondo del programma, che si aprirà alle ore 13.00, sul Campo Centrale, dopo Hurkacz-Paul, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 15.00. L’azzurra e la statunitense non si sono mai affrontate sul circuito maggiore.

Il match tra Jasmine Paolini e la statunitense Peyton Stearns, del torneo WTA 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO WTA ROMA 2025

Giovedì 15 maggio – Campo Centrale

Dalle ore 13.00

Hubert Hurkacz (Polonia, 30)-Tommy Paul (Stati Uniti, 11)

Non prima delle ore 15.00

Jasmine Paolini (Italia, 6)-Peyton Stearns (Stati Uniti) – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

PROGRAMMA WTA ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e SuperTenniX.

Diretta Live testuale: OA Sport.