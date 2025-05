A che ora Paolini-Ostapenko, WTA Roma 2025: programma, canale in chiaro, streaming

Domani, lunedì 12 maggio, Jasmine Paolini giocherà contro Jelena Ostapenko negli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025. Sul Centrale del Foro Italico la n.5 del mondo cercherà di raggiungere per la prima volta in carriera l’accesso ai quarti di questo torneo. Non sarà semplice, considerando la forza dell’avversaria e soprattutto i precedenti tra le due.

La lettone, infatti, comanda 2-1 e si è imposta nell’ultimo incrocio sul cemento di Doha in maniera piuttosto netta, ovvero 6-2 6-2. Vero è che le due mai si sono incrociate sulla terra rossa e quindi questo fattore va considerato in relazione al confronto che ci sarà.

Paolini dovrà assolutamente puntare sulla sua maggior mobilità sul campo, dal momento che “da ferma” Ostapenko è in grado di trovare il campo come poche, ricordando anche la sua vittoria molto a sorpresa nel Roland Garros 2017. Di acqua ne è passata sotto i ponti, ma da questa giocatrice è lecito aspettarsi di tutto.

La partita tra Jasmine Paolini e Jelena Ostapenko, valida per gli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2025 a Roma, sarà la seconda in programma sul campo centrale, non prima delle 12.30. La copertura televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport e in chiaro su SuperTennis HD; in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

PAOLINI-OSTAPENKO WTA ROMA 2025

Lunedì 12 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

P. Stearns vs N. Osaka

J. Paolini vs J. Ostapenko (Non prima 12:30)

J. Sinner vs J. de Jong (Non prima delle 15:00)

M. Berrettini vs C. Ruud (Non prima 19:00)

A. Sabalenka vs M. Kostyuk (Non prima 20:30)

PROGRAMMA PAOLINI-OSTAPENKO WTA ROMA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis HD.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

Diretta testuale: OA Sport