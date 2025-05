A che ora la F1 su TV8 oggi, GP Monaco 2025: programma della gara, differita in chiaro

Il Gran Premio di Monaco 2025 di F1 si disputerà nel pomeriggio di domenica 25 maggio. Sarà la settantunesima edizione iridata dell’appuntamento, assente dal calendario solo nel quadriennio 1951-1954. Nel 2020 dovette, invece, arrendersi alla pandemia di Covid-19. Solo i GP di Gran Bretagna e Italia possono vantare un numero maggiore di apparizioni.

Il tracciato di Montecarlo ha subito diverse modifiche nel corso degli anni. La più significativa tra il 1972 e il 1973, quando venne creata la chicane delle Piscine e la curva del Gasometro fu sostituita dalla Rascasse e dalla Anthony Noghes. L’ultimo intervento è stato effettuato nel 2015, ma si è trattato di un autentico intervento di maquillage che ha riguardato la curva del Tabaccaio.

Si annuncia una gara complessa. L’ingresso della safety car, soprattutto in quest’epoca, è quasi una certezza. In alternativa, c’è sempre il rischio della bandiera rossa (come accaduto lo scorso anno, quando vi furono 40 minuti d’interruzione dopo la partenza). Sarà così anche quest’oggi? Per scoprirlo, bisognerà seguire il GP di Montecarlo in TV.

Domenica 25 maggio

Ore 18:30 F1, Gara – Differita tv in chiaro.

TV IN CHIARO – Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Monaco.

TV A PAGAMENTO – Il canale monotematico Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Montecarlo. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda.

STREAMING – L’evento monegasco potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

DIRETTA SCRITTA – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni del Gran Premio di Montecarlo, dalla prima sessione di prove libere alla bandiera a scacchi della gara.

Domenica 25 maggio (orari italiani)

Ore 15:00 F1, Gara (78 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213). *

* Sky Sport Uno (201) e Sky Sport4K (2013) avrà modo di proporre la medesima programmazione, a seconda delle scelte editoriali dell’azienda