A che ora gioca Sinner oggi con Ruud: canali tv, cambio di rete, partite precedenti, streaming

Nell’ultimo dei quarti di finale del tabellone di singolare maschile del torneo ATP Masters 1000 di Roma, Jannik Sinner, numero 1 della classifica mondiale, sfiderà il norvegese Casper Ruud, numero 6 del seeding, sulla terra battuta outdoor capitolina.

Sul circuito maggiore i due si sono già sfidati tre volte, sempre sul veloce indoor, ed ha sempre vinto Sinner in due set: il match sarà il terzo del programma di giornata sul Campo Centrale, che si aprirà alle ore 13.00, ma si giocherà in ogni caso non prima delle ore 19.00.

L’incontro tra Jannik Sinner e Casper Ruud, del torneo ATP Masters 1000 di Roma, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno, e su Rai 2 HD fino alle 20.15 poi su Rai 3 HD, inoltre sarà prevista la diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale.

CALENDARIO ATP ROMA 2025

Giovedì 15 maggio – Campo Centrale

Dalle ore 13.00

Hubert Hurkacz (Polonia, 30)-Tommy Paul (Stati Uniti, 11)

Non prima delle ore 15.00

Jasmine Paolini (Italia, 6)-Peyton Stearns (Stati Uniti)

Non prima delle ore 19.00

Jannik Sinner (Italia, 1)-Casper Ruud (Norvegia, 6) – Diretta tv su Rai 2 HD fino alle 20.15 poi Rai 3 HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP ROMA 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD fino alle 20.15 poi Rai 3 HD, Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.