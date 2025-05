A che ora Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider, WTA Roma 2025: dove vederla in tv e streaming

Jasmine Paolini e Sara Errani affronteranno le russe Mariia Andreeva e Diana Shnaider nella semifinale del torneo di doppio che sta animando gli Internazionali d’Italia. Si preannuncia grande spettacolo sulla terra rossa del Foro Italico di Roma, dove andrà in scena una nuova rivincita dell’atto conclusivo che lo scorso anno mise in palio la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le nostre portacolori sperano di replicare la magia firmata nella capitale francese e di raggiungere la finale di fronte al proprio pubblico.

Dopo aver regolato Wu/Xinyu, Putintseva/Fernandez e Gauff/Eala, l’asticella si alzerà in maniera importante per le nostre portacolori, teste di serie numero 3 del tabellone. Jasmine Paolini è in grandissima fiducia, ha raggiunto la finale in singolare e ora proverà a ripetersi insieme alla compagna, con cui in stagione ha già trionfato a Doha. Proprio nella capitale del Qatar ebbero la meglio contro Shnaider/Andreeva in semifinale, mentre hanno perso al secondo turno degli Australian Open.

L’appuntamento è per venerdì 16 maggio alle ore 13.30: sarà l’incontro d’apertura sul Campo Centrale, seguito dalla semifinale tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. In palio la qualificazione alla finale da disputare contro la vincente della semifinale Kudermetova/Mertens-Hunter/Perez. La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Supertennis; in diretta tv, per gli abbonati, su Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO PAOLINI/ERRANI-ANDREEVA/SHNAIDER, WTA ROMA

Venerdì 16 maggio

Ore 13.30 Jasmine Paolini/Sara Errani vs Mirra Andreeva/Diana Shnaider – Diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA PAOLINI/ERRANI-ANDREEVA/SHNAIDER : COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Supertennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTenniX, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.