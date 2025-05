A che ora Cobolli-Zverev, Roland Garros 2025: dove vederlo in tv e streaming

Flavio Cobolli affronterà Alexander Zverev al terzo turno del Roland Garros 2025. Dopo aver regolato il croato Marin Cilic ed essersi imposto nel derby con Matteo Arnaldi, il tennista italiano sarà chiamato al proibitivo confronto con il fuoriclasse tedesco: il nostro portacolori dovrà inventarsi una magia contro il numero 3 del mondo, servirà l’impresa per meritarsi la qualificazione agli ottavi di finale e continuare a sognare in grande nel secondo Slam della stagione.

L’appuntamento è per sabato 31 maggio: sarà il secondo match a partire dalle ore 12.00 sul Philippe-Chatrier. Ad aprire le danze sarà il confronto femminile di terzo turno tra la ceca Marketa Vondrousova e la statunitense Jessica Pegula, al termine del quale toccherà al nostro portacolori. In palio il confronto contro il vincente della sfida tra l’olandese Tallon Griekspoor e lo statunitense Ethan Quin con vista su un potenziale quarto di finale contro il serbo Novak Djokovic.

Il numero 26 del ranking ATP, reduce dal trionfo nel torneo ATP 500 di Amburgo, non ha mai giocato contro il 28enne teutonico: non ci sono precedenti tra questi due giocatori sul circuito maggiore. L’auspicio è che il nostro portacolori possa tenere testa al rivale e metterlo in difficoltà nel corso di un sabato di fuoco per i colori italiani visto che sarà impegnato anche Jannik Sinner contro il ceco Jiri Lehecka.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Zverev, terzo turno del Roland Garros. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-ZVEREV, TERZO TURNO ROLAND GARROS 2025

Sabato 31 maggio

Secondo match dalle ore 12.00 Flavio Cobolli vs Alexander Zverev – Diretta tv su Eurosport 2

In precedenza, a partire dalle ore 12.00 sul Philippe Chatrier si giocherà Vondrousova-Pegula. Al termine toccherà a Cobolli.

PROGRAMMA COBOLLI-ZVEREV: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2, per gli abbonati; Eurosport 1 dalle ore 16.45, per gli abbonati. La programmazione dettagliata verrà definita a ridosso dell’evento.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.