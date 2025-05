A che ora Cobolli-Arnaldi, Roland Garros 2025: programma, tv, streaming

Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi daranno vita ad un intrigante derby italiano con in palio il pass per i sedicesimi di finale al Roland Garros 2025. Dopo aver sconfitto al debutto rispettivamente Marin Cilic e (rimontando due set di svantaggio) Felix Auger-Aliassime, il romano ed il ligure si incroceranno per la prima volta in uno Slam con all’orizzonte un probabile terzo turno da brividi contro il numero 3 al mondo Alexander Zverev.

Cobolli, n.26 del ranking, va considerato probabilmente il favorito della vigilia per quanto visto nel round inaugurale con Cilic ma soprattutto per il recente trionfo all’ATP 500 di Amburgo, mentre Arnaldi sta disputando una stagione molto altalenante con alcuni acuti eccellenti (come la vittoria su Djokovic a Madrid) e diverse controprestazioni piuttosto deludenti che non gli stanno consentendo di trovare continuità ad alti livelli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Arnaldi, secondo turno del Roland Garros. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1 o Eurosport 2; in diretta streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-ARNALDI ROLAND GARROS 2025

Giovedì 29 maggio

Court 6 – Inizio alle ore 11.00

M. Frech vs M. Vondrousova

A seguire

E. Cocciaretto vs E. Alexandrova

A seguire

Flavio Cobolli vs Matteo Arnaldi

