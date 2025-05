A che ora Berrettini-Ruud, ATP Roma 2025: programma, canale in chiaro, streaming

Domani, lunedì 12 maggio, Matteo Berrettini sarà opposto a Casper Ruud (n.7 ATP) nel terzo turno degli Internazionali d’Italia. Sul Centrale, a Roma, il tennista italiano sfiderà il norvegese e in palio ci sarà l’accesso agli ottavi di finale dell’importante torneo del Foro Italico.

Il romano, reduce dalla vittoria contro il britannico Jacob Fearnley, è atteso a un difficile impegno. Ruud infatti è reduce dalla vittoria nel Masters1000 di Madrid, la prima della sua carriera in un evento di questa categoria, e sta esprimendo un grande tennis. Berrettini, dunque, dovrà dare fondo a tutte le sue energie per prevalere e centrare l’obiettivo.

Il bilancio dei precedenti è favorevole allo scandinavo (4-3), anche se l’ultimo impegno ufficiale in United Cup del 2023 ha visto il successo per 6-4 6-4 dell’azzurro. Da dire che l’ultima sfida, in ordine di tempo, sulla terra è stata vinta dal norvegese, nella finale del torneo di Gstaad 2022, senza dimenticare il ko di Matteo contro Casper nei quarti del 2020 sul rosso capitolino.

La partita tra Matteo Berrettini e Casper Ruud, valida per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025 a Roma, sarà la quarta in programma sul campo centrale, la prima della sessione serale che inizierà non prima delle 19.00. La copertura televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW, RaiPlay e su Tennis Tv. Non è prevista la diretta in chiaro. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

BERRETTINI-RUUD ATP ROMA 2025

Lunedì 12 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

Peyton Stearns vs Naomi Osaka

Jasmine Paolini vs Jelena Ostapenko (Non prima 12:30)

Jannik Sinner vs Jesper de Jong (Non prima 15:00)

Matteo Berrettini vs Casper Ruud (Non prima 19:00)

Aryna Sabalenka vs Marta Kostyuk (Non prima 20:30)

PROGRAMMA BERRETTINI-RUUD ATP ROMA 2025: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203).

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport