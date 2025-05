500 Miglia di Indianapolis 2025 oggi: orario, dove vederla in tv e streaming

Appuntamento imperdibile quest’oggi con l’edizione 2025 della 500 Miglia di Indianapolis, prova valida per la NTT IndyCar Series. Manca sempre meno alla sesta tappa della nota serie americana a ruote scoperte, la manifestazione più importante della stagione agonistica.

Come da tradizione sono 33 le auto attese in pista nel catino di Speedway, dalla pole position scatterà la Chevy #83 PREMA di Robert Shwartzman. La compagine italiana ed il pilota israeliano hanno fatto la storia domenica scorsa, entrambi al debutto assoluto nel tracciato automobilistico più antico al mondo.

Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan Racing #75) e Pato O’Ward (Arrows McLaren #5) scatteranno nell’ordine in seconda ed in terza piazza, mentre sono più attardate le monoposto del Team Penske. Tante polemiche nell’avvicinamento alla gara nei confronti della compagine del ‘Capitano’, ricordiamo in merito la penalità per Will Power #12 e Josef Newgarden #2 nel giorno delle qualifiche per una vettura non conforme al regolamento.

Come tutti gli eventi della NTT IndyCar Series, il ‘The Greatest Spectacle in Racing’ verrà diffuso live su Sky Sport (NOW e Sky GO) sul canale 257 a partire dalle 18.20. Successivamente, a partire dalle 19.00, i 200 giri della Indy500 potranno essere seguiti anche su Sky Sport F1 (canale 207). OA Sport seguirà in diretta tutto l’evento con la DIRETTA LIVE.

500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2025

Sabato 24 maggio

Ore 18.20 – pre gara e gara

500 MIGLIA INDIANAPOLIS 2025 IN TV

Diretta tv: Sky Sport (canale 257 – diretta integrale) e Sky Sport F1 (canale 207 – a partire dalle 19.00)

Diretta streaming: SkyGo e NOW

Diretta testuale: OA Sport