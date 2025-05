4×400 maschile fuori dai Mondiali. Ma c’è un’ultima speranza: l’ipotesi ripescaggio per ranking

L’Italia ha qualificato quattro staffette ai Mondiali che si disputeranno a Tokyo nel mese di settembre: 4×100 maschile, 4×100 femminile, 4×400 mista, 4×400 donne. All’appello manca la 4×400 uomini, che non è riuscita a staccare il biglietto per la rassegna iridata attraverso le World Relays, andate in scena a Guangzhou (Cina) durante il fine settimana. Otto pass erano stati messi in palio nelle batterie del sabato, altri sei nel ripescaggio della domenica.

Purtroppo la coperta era troppo corta per completare l’en-plein: le assenze di Luca Sito (primatista italiano dei 400 metri, in ripresa da un acciacco) e Alessandro Sibilio (detentore del record nazionale dei 400 ostacoli, da poco tornato in attività) avevano inciso tantissimo sulle ambizioni del Bel Paese, in più lo spostamento di Edoardo Scotti e Vladimir Aceti nella mista hanno inevitabilmente indebolito complicato la missione in terra asiatica.

Non è però ancora finita e c’è un’ultima speranza per prendere parte all’evento più importante della stagione. Restano a disposizione gli ultimi due posti per la rassegna iridata: verranno assegnati alle due Nazionali che avranno firmato il miglior tempo tra il 25 febbraio 2024 e il 24 agosto 2025. L’Italia può inseguire questo crono? Molto difficile. Occorre correre ampiamente al di sotto dei tre minuti per piazzarsi tra le prime due nel ranking stagionale escludendo le già qualificate.

Al momento l’ultimo tempo utile è il 2:59.12 dello Zambia. Inoltre sono ancora in corsa la Polonia e la Spagna, avversarie di un certo calibro lungo il cammino che conduce ai Mondiali. Occorrerà organizzare un meeting e schierare la miglior formazione possibile con Sito e Sibilio per inseguire un’impresa che appare oggettivamente complicata.