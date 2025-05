24 Ore Le Mans 2025, il programma completo dal Pesage alla gara

A meno di un mese dalla 24 Ore Le Mans è stato rilasciato il programma completo dell’edizione 2025. Tante le attività in pista e fuori per due lunghe settimane che ci porteranno al quarto round del FIA World Endurance Championship, l’evento che tutti vogliono vincere.

Da mercoledì 11 giugno si terranno le prove libere e le qualifiche in pista, ma i protagonisti del FIA WEC scenderanno in azione già domenica 8 giugno con il tradizionale test day collettivo. Sarà l’unica occasione in cui provare il ‘Circuit della Sarthe’, tracciato semipermanente che presenta una lunga area sulle vie che i cittadini utilizzano quotidianamente.

ACO, organizzatore della 24h più famosa al mondo, ha annunciato anche l’ordine con cui le squadre si presenteranno nel centro città tra venerdì 6 e sabato 7 per svolgere le verifiche tecniche. Il Pesage si terrà come sempre a Place de la République, una delle zone più note di Le Mans.

Ferrari aprirà il programma in mattinata con le due 499p ufficiali, il prototipo n. 83 privato AF Corse, l’Oreca 07 Gibson LMP2 sempre gestita dalla compagine di Amato Ferrari e le due 296 GT3 VISTA AF Corse. Sabato spicca anche Toyota GR e Porsche Penske Motorsport, mentre Alpine, Cadillac, Peugeot e BMW monopolizzeranno la scena venerdì.

PROGRAMMA 24H LE MANS 2025

Venerdì 6 giugno

Pesage – Place de la République dalle 9.00 alle 17.30

Sabato 7 giugno

Pesage – Place de la République dalle 9.00 alle 12.10

Sfilata per le vie della città di Le Mans – 30 auto al termine del Pesage

Domenica 8 giugno

Test 24h Le Mans (mattina)

Test 24h Le Mans (pomeriggio)

Martedì 10 giugno

Media day 24h Le Mans – autograph session/pit walk/ pit stop challenge

Mercoledì 11 giugno

Prove Libere 1 – 14;00-17;00

Qualifiche LMGT3+LMP2 – 18;45-19;15

Qualifiche HYPERCAR- 19;30-20;00

Prove Libere 2 – 22;00-24;00

Giovedì 12 giugno

FP3 24h Le Mans – 14;45-17;45

H1 LMP2/LMGT3 – 20;00-20;20

H2 (per la pole Top8 della H1) LMP2/LMGT3 – 20;35-20;50

H1 Hypercar – 21;05-21;25

H2 (per la pole Top10 della H1) Hypercar – 21;40-21;55

FP4 24h Le Mans – 23;00-24;00

Venerdì 14 giugno

Parata dei Piloti 24h Le Mans – centro città Le Mans

Sabato 15 giugno

Warm-Up – 12;00-12;15

Partenza 24 Ore Le Mans – ore 16.00