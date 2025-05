24 Ore Le Mans, 186 piloti confermati per l’edizione 2025

Saranno 186 i piloti in azione nella prossima edizione della 24 Ore Le Mans, evento indetto dall’Automobile Club de l’Ouest e valido per il FIA World Endurance Championship che si svolgerà tra poco più di un mese. In totale ci saranno quattro classi al via, 62 le vetture presenti per la competizione automobilistica più importante al mondo.

21 di queste sono attese nella top class con Ferrari, Porsche, Toyota, Peugeot, Alpine, Cadillac, BMW ed Aston Martin regolarmente al via. Tre 499P scenderanno in pista per il marchio di Maranello, la n. 50 e la n. 51 ufficiali oltre alla n. 83 privata AF Corse di Phil Hanson/Yifei Ye/Robert Kubica.

Ricordiamo che il costruttore italiano ha vinto nel 2023 con Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (n. 51) e nel 2024 con Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco (n. 50). Gli equipaggi intatti saranno riproposti anche nel 2025, tutti i piloti citati hanno vinto almeno una volta in questa stagione tra la 1812km del Qatar, la 6h di Imola e la recente 6h di Spa.

Cadillac è il marchio più rappresentato ufficialmente con ben quattro V-Series.R, mentre Toyota si prepara per festeggiare i 40 anni di presenza sul ‘Circuit della Sarthe’ con una speciale livrea ‘retro’ per la GR010 Hybrid n. 7 per Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway.

Nella classe regina spiccano come già annunciato nelle ultime settimane anche tre Porsche ufficiali (una extra rispetto al FIA WEC), due BMW, due Alpine, due Peugeot, due Aston Martin e la singola Porsche privata n. 99 Proton Competition.

Mercedes torna in LMGT3 con tre livree speciali con il tradizionale colore ‘argento’. In azione per il brand di Stoccarda, al debutto quest’anno al posto di Lamborghini in LMGT3, spiccano i già confermati Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Matteo Cairoli (n. 60), Maxime Martin/Lin Hodenius/Christian Ried (n. 61) e Stephen Grove/Brenton Grove/Luca Stolz (n. 63).

Rispetto al Mondiale rientrano in gioco in GT anche Orey Fidani/Lars Kern/Matt Bell (AWA Corvette n. 13), Takeshi Kimura/Daniel Serra/Casper Stevenson (Kessel Racing Ferrari n. 57), Antares Au/Loek Hartog/Klaus Bachler (Manthey Porsche n. 90), Custodio Toledo/Lilou Wadoux/Riccardo Agostini (Richard Mille AF Corse Ferrari n. 150) e Jonathan Hui/Chris Froggatt/Eddie Cheever III (Ziggo Sport Tempesta Ferrari n. 193).

Menzione finale per la classe LMP2 e per la LMP2 PRO Am con 17 auto totali. AF Corse, al via in Hypercar ed in LMGT3 con due Ferrari 296 GT3, torna in LMP2 PRO Am con il chiaro intento di confermarsi, in pista ci saranno François Perrodo/Antonio Felix Da Costa/Matthieu Vaxiviere e non François Perrodo/Ben Barnicoat/Nico Varrone. Gli ultimi due sono infatti rispettivamente in azione con Akkodis ASP Lexus RC F GT3 (infortunio permettendo) e Proton Competition Porsche 963 GTP.

Ovviamente non mancherà all’appello anche United Autosports che nel giugno del 2024 aveva trionfato in LMP2. Bijoy Garg/Nolan Siegel/Olvier Jarvis cedono il posto a Renger van der Zande/Pietro Fittipaldi/David Heineimer Hansson, la compagine anglo-americana militerà regolarmente anche in LMP2 PRO AM con Daniel Schneider/Oliver Jarvis/Ben Hanley ed ovviamente anche in LMGT3 con due McLaren 720S EVO GT3.

Domenica 8 giugno il test collettivo sul ‘Circuit della Sarthe’, sabato 14 alle ore 16.00 la partenza della competizione automobilistica più importate al mondo.

ENTRY LIST 24H DU MANS 2025

Harry Tincknell/Tom Gamble /Ross Gunn The Aston Martin The Heart of Racing #007 Aston Martin Valkyrie

Alex Riberas/Marco Sorensen /Roman De Angelis The Aston Martin The Heart of Racing #009 Aston Martin Valkyrie

Felipe Nasr/Nick Tandy/Pascal Wehrlein Porsche Penske Motorsport #4

Julien Andlauer/Michael Christensen/Matt Campbell Porsche Penske Motorsport #5

Kevin Estre/Laurens Vanthoor / Mathieu Jaminet Porsche Penske Motorsports #6

Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway Toyota Gazoo Racing #7

Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley Toyota Gazoo Racing #8

Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens Cadillac Hertz Team JOTA #12

Dries Vanthoor/Kevin Magnussen/Raffaele Marciello BMW M Team WRT #15

Sheldon van der Linde /Robin Frijns/René Rast BMW M Team WRT #20

Charles Milesi/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin Alpine Endurance Team #35

Jules Gounon/Frédéric Makowiecki/Mick Schumacher Alpine Endurance Team #36

Earl Bamber/Jenson Button/Sébastien Bourdais Cadillac Hertz Team JOTA #38

Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina Ferrari AF Corse #50

Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi Ferrari AF Corse #51

Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson AF Corse Ferrari #83

Malthe Jakobsen /Jean-Éric Vergne/Mikkel Jensen Peugeot TotalEnergies #93

Loïc Duval/Paul Di Resta /Stoffel Vandoorne Peugeot TotalEnergies#94

Neel Jani/Nico Pino/Nico Varrone Proton Competition Porsche #99

Ricky Taylor/Jordan Taylor/Filipe Albuquerque Cadillac WTR #101

Jack Aitken/Felipe Drugovich/Frederik Vesti Cadillac Whelen #311

LMP2

Jonas Ried/Marceo Capietto/Reshad De Gerus Iron Lynx – Proton #9

Giorgio Roda/René Binder/Bent Viscaal Proton Competition #11 PRO AM

Michael Jensen/Ryan Cullen/Patrick Pilet RLR M Sport #16 PRO AM

Jamie Chadwick/Mathys Jaubert/André Lotterer IDEC Sport #18

Renger van der Zande/Pietro Fittipaldi/David Heineimer Hansson United Autosports #22

Daniel Schneider/Oliver Jarvis/Ben Hanley United Autosports #23 PRO AM

Naveen Rao/Cam Bolukbasi/Colin Braun Nielsen Racing #24 PRO AM

Matthias Kaiser/Lorenzo Fluxà/Theo Pourchaire Algarve Pro Racing #25

Paul Lafargue/Job van Uitert/Sebastian Alvarez IDEC Sport #28

Rodrigo Sales/Mathias Beche/Clement Novalak TDS Racing #29

Nick Boulle/Jean-Baptiste Simmenauer/Luca Ghiotto Inter Europol Competition #34 PRO AM

Alex Malykhin/Tom Blomqvist/Tristan Vautier CLX Pure Rxcing #37

Jakub Śmiechowski/Tom Dillmann/Nick Yelloly Inter Europol Competition #43

George Kurtz/Nicky Yelloly/Alex Quinn Algarve Pro Racing #45 PRO AM

Oliver Gray/Esteban Masson/Franck Perera VDS Panis Racing #48

François Perrodo/Antonio Felix Da Costa/Matthieu Vaxiviere AF Corse #155 PRO AM

PJ Hyett/Dane Cameron/Louis Delétraz AO by TF #199 PRO AM

LMGT3

Derek Deboer/Valentin Hasse-Clot /Eduardo Barrichello Racing Spirit of Leman Aston Martin #10

Orey Fidani/Lars Kern/Matt Bell AWA Corvette #13

François Heriau/Simon Mann /Alessio Rovera Vista AF Corse Ferrari #21

Ian James/Zacharie Robichon/Mattia Drudi Heart of Racing Team Aston Martin #27

Augusto Farfus/Timur Boguslavskiy/Yasser Shahin Team WRT BMW #31

Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde Team WRT BMW #46

Daniel Juncadella/Ben Keating/Jonny Edgar TF Sport Corvette #33

Thomas Flohr/Francesco Castellacci / Davide Rigon Vista AF Corse Ferrari #54

Takeshi Kimura/Daniel Serra/Casper Stevenson Kessel Racing Ferrari #57

Grégoire Saucy/Sébastian Baud/James Cottingham United Autosports McLaren #59

Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Matteo Cairoli Iron Lynx Mercedes #60

Maxime Martin/Lin Hodenius/Christian Ried Iron Lynx Mercedes #61

Stephen Grove/Brenton Grove/Luca Stolz Iron Lynx Mercedes #63

Ben Barker/Bernardo Sousa/Ben Tuck Proton Competition Ford #77

Ben Barnicoat /Finn Gehrsitz/Arnold Robin Akkodis ASP Team Lexus #78

Rui Andrade/Charlie Eastewood/ Tom Van Rompuy TF Sport Corvette #82

Michelle Gatting/Celia Martin/Rahel Frey Iron Dames Porsche #85

José Maria Lopez/Clemens Schmid/Petru Umbrarescu Akkodis ASP Team Lexus #87

Dennis Olsen/Gianmarco Levorato/Stefano Gattuso Proton Competition Ford #88

Antares Au/Loek Hartog/Klaus Bachler Manthey Porsche #90

Ryan Hardwick/Riccardo Pera/Richard Lietz Manthey 1st Phorm Porsche #92

Marino Sato/Darren Leung/Sean Gelael United Autosports McLaren #95

Custodio Toledo/Lilou Wadoux/Riccardo Agostini Richard Mille AF Corse Ferrari #150

Jonathan Hui/Chris Froggatt/Eddie Cheever III Ziggo Sport Tempesta Ferrari#193