100 km del Passatore 2025: Diretta Esclusiva su Sport2u.tv con Galli, Menarini e Bragagna

Per la sua storica 50ª edizione, la 100 km del Passatore riceverà una copertura in diretta senza precedenti e completa, trasmessa in esclusiva su sport2u.tv, che è stata designata come partner televisivo ufficiale dell’evento. Questa partnership esclusiva assicura che fan, famiglie e appassionati di corsa in tutto il mondo possano seguire ogni passo della gara in tempo reale, dall’iconica partenza a Firenze all’emozionante e duramente conquistato arrivo a Faenza. La trasmissione in diretta è meticolosamente programmata per iniziare sabato 24 maggio 2025 alle ore 11:00 (CET), fornendo un’ampia copertura pre-gara prima della partenza ufficiale della corsa alle 15:00.

Alessandro Galli: La Voce Narrante dell’Evento

Alessandro Galli è stato ufficialmente confermato come anchorman per l’intera trasmissione in diretta della 50ª edizione del Passatore. Il suo ruolo è assolutamente fondamentale nel guidare gli spettatori attraverso la narrazione della corsa, fornendo aggiornamenti tempestivi, conducendo interviste e impostando il tono dinamico per l’ampia copertura. Galli apporta una vasta esperienza a questo ruolo, con un background che include un significativo lavoro giornalistico come reporter freelance e caporedattore, oltre al suo attivo coinvolgimento in varie organizzazioni sportive e progetti comunitari. La sua esperienza diversificata lo posiziona perfettamente per connettersi sia con la dimensione atletica che umana dell’evento.

Il profondo coinvolgimento di Galli con il Passatore si estende oltre il giorno della gara in diretta. È stato l’interprete coinvolgente della serie “IO C’ERO” (I Was There) su Sport2u, un programma pre-gara che approfondisce le storie emotive e le esperienze personali dei partecipanti passati. Questo impegno dedicato pre-gara non solo crea una significativa attesa per l’evento principale, ma favorisce anche una connessione più profonda tra gli spettatori e le profonde narrazioni umane che sono alla base di questa straordinaria impresa atletica.

Daniele Menarini: L’Analisi Tecnica del Percorso e della Gara

Daniele Menarini fornirà il commento tecnico cruciale e perspicace dallo studio, offrendo uno strato di analisi esperta che arricchisce l’esperienza visiva. La sua profonda competenza fornirà agli spettatori approfondimenti dettagliati sulle intricate strategie di gara impiegate dagli atleti, le immense richieste fisiche imposte dal percorso impegnativo e le sfumature delle prestazioni individuali e collettive lungo i 100 chilometri.

Il vasto background di Menarini nell’atletica, iniziato nel 1975, unito alla sua esperienza personale nella partecipazione a maratone iconiche come Boston più volte, lo rende eccezionalmente qualificato per offrire un’analisi così autorevole e sfumata. Ha anche contribuito in modo significativo alla radio tradizionale per oltre 16 anni e possiede una comprensione profonda e articolata della cultura della corsa, della sua evoluzione storica e delle sfide specifiche inerenti agli eventi di ultra-endurance. È importante notare che, sebbene Daniele Menarini sia anche elencato come speaker ufficiale per il programma serale in Piazza del Popolo, Faenza, il suo ruolo principale per la trasmissione in diretta è quello di commentatore tecnico in studio. Questo doppio coinvolgimento evidenzia il suo ruolo centrale nella copertura complessiva dell’evento.

Franco Bragagna: La Partecipazione Speciale di un’Icona

Franco Bragagna, una voce leggendaria e immediatamente riconoscibile dell’atletica per la Rai per ben 25 anni, sarà ospite speciale durante la trasmissione. La sua presenza aggiunge immenso prestigio, autorevolezza storica e un tocco di status iconico alla copertura, attingendo alla sua vasta e impareggiabile esperienza nella telecronaca di importanti eventi sportivi, inclusi numerosi Giochi Olimpici e Campionati del Mondo.

Bragagna è celebrato per il suo stile di commento distintivo ed erudito, rinomato per arricchire le sue telecronache con frequenti e spesso sorprendenti riferimenti culturali, storici e geopolitici. Questo approccio unico infonderà senza dubbio la trasmissione del Passatore con una profondità intellettuale e una dimensione narrativa accattivante, allineandosi perfettamente con il ricco contesto storico e culturale della corsa stessa. La sua capacità di tessere contesti più ampi nel commento atletico fornirà un’esperienza visiva davvero unica.

I collegamenti esterni e la copertura integrale

La trasmissione in diretta promette una copertura veramente completa, con collegamenti esterni dinamici da punti strategici chiave lungo l’arduo percorso. Questi vitali reportage in diretta avranno origine dalla linea di partenza a Firenze, così come da punti di controllo critici come Borgo San Lorenzo e il difficile Passo Colla. Carlo Carotenuto, Stefano Giovannetti e Fabio Fiaschi saranno i reporter dedicati sul campo, garantendo che gli spettatori ricevano aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti vividi sulla progressione della gara attraverso i suoi diversi paesaggi.