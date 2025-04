Arnaldi-Draper, ATP Madrid 2025: orario, programma, tv, streaming

Domani, giovedì 1° maggio, Matteo Arnaldi sarà protagonista nei quarti di finale del Masters1000 di Madrid. Sulla terra rossa della Caja Magica, il ligure affronterà il n.5 del seeding, Jack Draper, e in palio ci sarà l’accesso al penultimo atto del prestigioso torneo nella capitale spagnola. Un percorso convincente per Arnaldi, nel quale il ligure si è tolto anche la soddisfazione di battere Novak Djokovic.

Oggi, in due set, il nostro portacolori ha sconfitto l’americano Frances Tiafoe, prendendosi una rivincita nei confronti dello statunitense, vittorioso nello scontro diretto precedente sull’erba di Wimbledon. Sul mattone tritato madrileno, Arnaldi sembra trovarsi piuttosto bene e la sfida contro Draper sarà piuttosto impegnativa.

Il britannico viene da un ottimo periodo, ricordando la vittoria nel Masters1000 di Indian Wells. Grandi miglioramenti quelli compiuti da Draper e a Matteo servirà una super prestazione. Non ci sono precedenti tra i due e quindi bisognerà “conoscersi in campo” e prendersi le misure.

La partita tra Matteo Arnaldi e Jack Draper, valida per i quarti di finale del Masters1000 di Madrid (Spagna), andrà in scena domani sul campo dell’Arantxa Sanchez Stadium e sarà la terza dello schedule, il cui inizio è previsto alle ore 13.00. La copertura televisiva del confronto sarà offerta dai canali di Sky Sport; in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ARNALDI-DRAPER ATP MADRID 2025

Giovedì 1° maggio

ARANTXA SANCHEZ STADIUM – Inizio ore 13.00

1. M. Granollers / H. Zeballos vs [2] H. Heliovaara / H. Patten

Non prima delle 15.00

2. [20] F. Cerundolo vs [22] J. Mensik

A seguire

3. [5] J. Draper vs M. Arnaldi

PROGRAMMA ARNALDI-DRAPER ATP MADRID 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport