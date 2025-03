Classifica Mondiale piloti F1 2025: Norris al comando, Antonelli davanti ai ferraristi

Terminato il primo GP del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne (Australia), il britannico Lando Norris si è imposto con la sua McLaren in una gara resa molto insidiosa dalla pioggia. L’alfiere del team di Woking è riuscito a spuntarla, davanti al campione del mondo in carica Max Verstappen (Red Bull) e al britannico della Mercedes, George Russell. A completare la top-5 Alexander Albon (Williams) e un ottimo Kimi Antonelli (Mercedes) al debutto in F1.

Notte fonda per la Ferrari, protagonista di una prestazione incolore che si è riflessa sui piloti. Il monegasco Charles Leclerc ha concluso in ottava piazza, mentre Lewis Hamilton in decima, preceduti anche da Nico Hulkenberg (Sauber). Peggior inizio non ci poteva essere i ferraristi.

Di seguito la classifica aggiornata dopo il primo appuntamento.

CLASSIFICA PILOTI

1. Norris (McLaren) 25

2. Verstappen (Red Bull) 18

3. Russel (Mercedes) 15

4. Albon (Williams) 12

5. Antonelli (Mercedes) 10

6. Stroll (Aston Martin) 8

7. Hulkenberg (Sauber) 6

8. Leclerc (Ferrari) 4

9. Piastri (McLaren) 2

10. Hamilton (Ferrari) 1