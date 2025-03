Classifica Mondiale Moto3 2025: Rueda in testa, Bertelle migliore italiano

Angel Piqueras ha vinto il GP d’Argentina per la Moto3, imponendosi in volata davanti ad Adrian Fernandez, Jose Antonio Rueda, Matteo Bertelle e Taiyo Furusato: cinque piloti racchiusi in 473 millesimi al termine dell’intensa gara andata in scena sul circuito di Termas de Rio Hondo. Altri tre italiani hanno chiuso in zona punti: Luca Lunetta settimo, Stefano Nepa decimo, Dennis Foggia quattordicesimo.

José Antonio Rueda resta al comando della classifica generale con 41 punti e può fare affidamento su cinque lunghezze di vantaggio nei confronti di Adrian Fernandez, mentre Matteo Bertelle è a quota 24 al pari con Angel Piqueras. Di seguito la classifica del Mondiale Moto3 aggiornata al termine del GP di Argentina.

CLASSIFICA MOTO3 2025

1. José Antonio Rueda (KTM) 41

2. Adrian Fernandez (Honda) 36

3. Angel Piqueras (KTM) 24

4. Matteo Bertelle (KTM) 24

5. Alvaro Carpe (KTM) 20

6. Stefano Nepa (Honda) 19

7. David Almansa (Honda) 19

8. Luca Lunetta (Honda) 15

9. Dennis Foggia (KTM) 14

10. Joel Esteban (KTM) 12

11. Taiyo Furusato (Honda) 11

12. Joel Kelso (KTM) 8

12. Riccardo Rossi (Honda) 8

14. Ryusei Yamanaka (KTM) 7

15. Ruche Moodley (KTM) 5

16. Adrian Cruces (KTM) 4

17. Scott Ogden (KTM) 3

17. Marcos Uriarte (Honda) 3

18. Cormac Buchanan (KTM) 2