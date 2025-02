LIVE MotoGP, GP Thailandia 2025 in DIRETTA: Bagnaia deve risalire dal Q1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale di MotoGP 2025. Sul tracciato di Buriram si inizierà a fare sul serio con seconda sessione di prove libere, qualifiche e, soprattutto, Sprint Race, il piatto forte della giornata, che andrà a consegnare i primi punti della stagione!

Il sabato del Gran Premio di Thailandia prenderà il via alle ore 04.10 italiane (le ore 10.10 locali) con la seconda sessione di prove libere, quindi alle ore 04.50 si partirà con le qualifiche e la Q1, mentre la decisiva Q2 prenderà il via alle ore 05.15. Il clou della giornata, come detto, sarà la Sprint Race (sulla distanza di 13 giri) alle ore 09.00.

Ci sarà grande interesse per quello che vedremo in pista nella torrida Buriram (le temperature sono decisamente più elevate rispetto a quelle dei test). In primo luogo cercheremo di capire se Pecco Bagnaia riuscirà a trovare il giusto feeling con la sua moto, per uscire nel migliore dei modi dalla Q1, dato che ieri ha concluso solamente in 13a posizione (sia per colpa di una bandiera gialla con annesso tempo cancellato e per un impeding di Franco Morbidelli che, per quel motivo, si è beccato 3 posizioni di penalità nella griglia di partenza). Dall’altro lato vedremo se arriveranno conferme dai fratelli Marquez e, soprattutto, da tutte le moto che ieri, giova sottolinearlo, hanno piazzato almeno una rappresentante nella top10, Yamaha e Honda comprese.

Il sabato del Gran Premio di Thailandia scatterà alle ore 04.10 con la seconda sessione di prove libere, quindi le qualifiche alle ore 04.50 mentre la Sprint Race sarà di segna alle ore 09.00.