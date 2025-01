United Cup 2025, la Polonia è la terza semifinalista: Gran Bretagna battuta 3-0

Alla Ken Rosewall Arena di Sydney, in Australia, è andato in scena il terzo quarto di finale della United Cup 2025 di tennis: la Polonia di Hubert Hurkacz ed Iga Swiatek, entrambi vittoriosi in singolare e poi a riposo in doppio, ha regolato la Gran Bretagna per 3-0, qualificandosi per la prima semifinale, in programma nella notte italiana tra venerdì e sabato, contro il Kazakistan.

Nel singolare maschile Hubert Hurkacz piega Billy Harris con il punteggio di 7-6 (3) 7-5 in un’ora e tre quarti di gioco e porta in vantaggio la Polonia. Nel primo set gli unici sussulti arrivano nel dodicesimo game, quando il britannico si fa trascinare ai vantaggi e deve poi annullare due set point prima di guadagnarsi il tiebreak. Hurkacz trova il minibreak e dall’1-1 scappa sul 4-1, conquistando altri tre set point sul 6-3, preludio della chiusura, che arriva con un secondo minibreak sul 7-3 dopo 58 minuti. Nella seconda frazione il polacco risale dallo 0-40 nel secondo game e si salva, poi è Hurkacz a centrare l’allungo vincente portando a casa gli ultimi sette punti giocati: sul 5-5, con Harris alla battuta ed in vantaggio 30-15, il polacco prima centra il break a trenta, poi tiene il servizio a zero e va a chiudere sul 7-5 dopo 47′.

Nel singolare femminile Iga Swiatek rimonta e batte Katie Boulter con lo score 6-7 (4) 6-1 6-4 in due ore e cinquanta minuti e consegna alla Polonia il punto che vale la semifinale. Nella prima partita la polacca scappa subito sul 3-0 non pesante, ma Boulter è brava a ricucire lo strappo risalendo dall’1-4 al 4-4. L’equilibrio non si spezza più fino al tiebreak, nel quale la britannica dal 3-4 vince gli ultimi 4 punti giocati e chiude sul 7-4 dopo 74 minuti. La seconda frazione è molto più equilibrata di quanto dica il punteggio di 6-1, maturato in 43′: ben sei dei sette game giocati vanno ai vantaggi, ma i punti più importanti sono vinti praticamente tutti da Swiatek, che per tre volte centra il break. Nel set decisivo si assiste ad uno scambio di break a zero tra terzo e quarto game, mentre nel finale si sciupano le palle break: Swiatek ne manca due nell’ottavo gioco, Boulter ne sciupa una nel nono. Nel decimo game, però, la polacca piazza il break a zero che le consegna la vittoria sul 6-4 in 53′.

Nel doppio misto, giocato a punteggio acquisito, Maja Chwalinska e Jan Zielinski regolano Olivia Nicholls e Charles Broom per 6-2 7-6 (3) in un’ora e 25 minuti di gioco. Nella prima frazione i polacchi dominano ed in appena mezz’ora confezionano il 6-2 grazie ai break ottenuti al punto decisivo nel secondo game ed a quindici nell’ottavo. Nella seconda partita la coppia polacca trova il break a trenta nel quarto game e va a servire per il match nel decimo gioco, ma subisce il controbreak. Nuovo scambio di break tra undicesimo e dodicesimo game, così si va al tiebreak: l’equilibrio dura fino al 3-3, ma dopo il cambio di campo i polacchi conquistano gli ultimi quattro punti e vincono per 7-3 dopo 55 minuti.

UNITED CUP 2025

Quarti di finale: Polonia-Gran Bretagna 3-0

Hubert Hurkacz b. Billy Harris 7-6 (3) 7-5

Iga Swiatek b. Katie Boulter 6-7 (4) 6-1 6-4

Maja Chwalinska / Jan Zielinski b. Olivia Nicholls / Charles Broom 6-2 7-6 (3)