Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima semifinale degli Australian Open maschili 2025 tra il 10 volte campione Novak Djokovic e Alexander Zverev, che designerà il rivale del vincente tra Jannik Sinner e Ben Shelton.

Come sta il serbo? A naso bene. Non ha voluto rivelare la vera entità dell’ infortunio patito durante il primo parziale contro Alcaraz, perso ma poi ammortizzato nel ‘clinic’ con cui ha estromesso la terza testa di serie della manifestazione. Djokovic vorrà tornare per l’undicesima volta in finale nello Slam che più di tutti rappresenta il suo regno e per farlo servirà una prestazione perfetta, offensivamente e al servizio.

Zverev, dal canto suo vuole vendicare la bruciante sconfitta del 2024 contro Daniil Medvedev, in cui era avanti due set a zero prima di capitolare a suon di colpi stravaganti del russo. I precedenti sono ben dodici, e tutti quelli giocati negli Slam sono stati vinti da Djokovic (8-4 nel computo totale). Sicuramente ci sarà timore reverenziale nei confronti del serbo, per il tedesco, che ha comunque vinto quello della semifinale olimpica di Tokyo 2020.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della prima semifinale degli Australian Open maschili 2025 tra il 10 volte campione Novak Djokovic e Alexander Zverev. In campo alle 4:30, vi aspettiamo!!