Tennis, Andrea Gaudenzi annuncia una rivoluzione per le palline: “Gestione centralizzata”. Cosa cambia?

I tennisti hanno più volte protestato riguardo alle palline utilizzate nei vari tornei durante il 2024, lamentando una disomogeneità tra i vari modelli e una diversità rilevante nel relazionarsi con le varie superfici. Per assecondare le richieste degli atleti, l’ATP ha deciso di cambiare i piani, come il Presidente Andrea Gaudenzi ha rivelato in un’intervista concessa al quotidiano francese L’Equipe: “La gestione delle palline sarà centralizzata. Abbiamo preso questa decisione l’anno scorso e la applicheremo progressivamente dal 2025. Ad esempio, useremo le stesse da Montecarlo a Roma“.

Il numero 1 dell’Associazione dei Tennisti Professionisti ha puntualizzato che questa politica non partirà con effetti immediati perché “i tornei hanno sottoscritto dei contratti con i produttori e bisognerà aspettare che si concludano. Restano esclusi da tutto questo i tornei dello Slam, sui quali non abbiamo voce in capitolo“. Tra Australian Open, US Open, Wimbledon e Roland Garros potranno dunque perseguire le differenze, salvo cambiamenti nel prossimo futuro.

Andrea Gaudenzi si auspica anche una maggiore integrazione tra ATP, WTA, ITF e i quattro tornei dello Slam: “Per me è l’unico modo per far perdurare il tennis. Oggi ognuno di questi sette organismi prende decisioni nel proprio interesse il tennis ne soffre, noi spingiamo per una grande unione“.