MotoGP, Marc Marquez vuole il bis, Francesco Bagnaia cerca il riscatto su Jorge Martin

Siamo giunti al grande giorno dell’attesissimo Gran Premio di Aragon, dodicesimo appuntamento di un Mondiale MotoGP 2024 sempre più entusiasmante e ricco di colpi di scena. Dopo la Sprint Race disputata ieri, quindi, ora sarà la volta della gara lunga che metterà sul piatto altri 25 pesantissimi punti in ottica corsa al titolo iridato.

La gara sul tracciato denominato MotorLand ad Alcaniz (Spagna) vedrà lo spegnimento dei semafori alle ore 14.00 e, come visto nella giornata di ieri, avrà un unico grande favorito: Marc Marquez. Il Cabroncito, infatti, già sei volte vincitore su questa pista in carriera, ha dato una dimostrazione di forza davvero notevole nella gara su distanza ridotta e non sembra avere rivali.

Se il numero 93 sembra davvero pronto a dominare la scena anche nella domenica del MotorLand, alle sue spalle cosa dovremo aspettarci? In primo luogo sarà fondamentale capire come procederà la gara di Francesco “Pecco” Bagnaia. Dopo le enormi difficoltà di ieri (nono posto a 20 secondi dalla vetta) il due-volte campione del mondo cerca una risposta dalla sua GP24 e dalle sue gomme, dopo un sabato davvero negativo.

Jorge Martin, invece, proverà ancora una volta a estrarre il massimo dalla sua domenica. Lo spagnolo, tornato in vetta alla classifica generale con 3 lunghezze su Bagnaia, ha fatto capire di poter essere la seconda forza in pista, con Pedro Acosta e Alex Marquez pronti a insidiarlo. Per il resto, poche chance. KTM e Yamaha hanno messo in mostra qualche guizzo, mentre l’Aprilia è a caccia di una riscossa dopo un sabato disastroso.