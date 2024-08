Luna Rossa-Alinghi, Louis Vuitton Cup 2024: programma, orario, tv, streaming

Domani (meteo permettendo) si completerà il primo round robin della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione dei Challenger che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. A Barcellona sono previste nella giornata di domenica 1° settembre ben quattro regate, di cui tre che mettono in palio punti per la classifica della Challenger Selection Series.

L’Italia vuole continuare a sognare la Vecchia Brocca con Luna Rossa, che affronterà gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing nell’ultima sfida del primo dei due round robin di Louis Vuitton Cup. Gli uomini di Max Sirena mettono nel mirino il primo posto della graduatoria in questa fase a gironi, che garantirebbe il diritto di scegliere la squadra da incrociare in semifinale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della Louis Vuitton Cup per quanto riguarda la giornata di domani (domenica 1° settembre). Tutte le regate saranno trasmesse in diretta tv su Canale 20 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); la sfida di Luna Rossa sarà visibile in diretta tv anche su Italia 1; prevista la diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO LUNA ROSSA-ALINGHI IN LOUIS VUITTON CUP

Domenica 1° settembre

Ore 14.00 INEOS Britannia vs Orient Express – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 14.45 circa) Alinghi vs Luna Rossa – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 15.20 circa) American Magic vs Emirates Team New Zealand – Diretta tv su Italia 1, Canale 20, Sky Sport America’s Cup

A seguire (ore 15.50 circa) Alinghi vs Orient Express – Diretta tv su Canale 20, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA AMERICA’S CUP: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Canale 20 e Italia 1 (solo per Luna Rossa-Alinghi), gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.