Lotta, i convocati dell’Italia per i Mondiali U20: 6 azzurrini in gara a Pontevedra

Da lunedì 2 a domenica 8 settembre si svolgeranno a Pontevedra (in Spagna) i Campionati Mondiali Under 20 di lotta, uno degli appuntamenti più importanti della stagione 2024 per il calendario giovanile internazionale. Attesi nella località galiziana circa 700 atleti suddivisi nelle 30 categorie di peso previste tra libera maschile, femminile e greco-romana.

La direzione tecnica azzurra ha convocato 6 lottatori per questa rassegna iridata U20, tutti impegnati nella lotta libera: Immacolata Danise (62 kg) al femminile e Danny Lubrano (61 kg), Alessandro Nini (65 kg), Daniele Gubbiotti (70 kg), Raul Caso (74 kg), Gabriele Niccolini (86 kg) in campo maschile.

Nini e Niccolini sono reduci dal bronzo ottenuto agli ultimi Europei Under 20, ma sono già stati capaci di salire sul podio continentale di categoria nelle scorse stagioni anche Danise (bronzo a Roma 2022) e Caso (terzo sia nel 2022 che nel 2023). La delegazione italiana verrà completata dai tecnici Michele Liuzzi, Igor Nencioni e Riccardo Niccolini