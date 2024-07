Beach volley, azzurri travolgenti a Gstaad! Cottafava/Nicolai e Gottardi/Menegatti agli ottavi

Arrivano altre due vittorie nella mattinata di Gstaad per l’Italia del beach. Nel penultimo Elite 16 prima del torneo olimpico, Cottafava/Nicolai e Gottardi/Menetgatti chiudono con successi di prestigio la loro avventura nei gironi preliminari e sono entrambi secondi nelle rispettive pool, dovendo dunque passare dagli ottavi di finale in programma questo pomeriggio.

Cottafava/Nicolai hanno superato 2-0 i padroni di casa svizzeri Heidrich/Dillier conquistando così il secondo successo sulla sabbia svizzera. La coppia italiana ha preso il largo nella parte finale del primo set e si è imposta con un secco 21-15. Più equilibrato il secondo parziale con gli svizzeri avanti 6-8 e 13-15 con gli azzurri bravi ad agganciare i rivali prima a quota 17 e poi a 19 e, dopo un set ball annullato, a ribaltare la situazione vincendo 22-20. La coppia azzurra alle 17.00 affronterà gli statunitensi Evans/Budinger con in palio un posto nei quarti dove la vincente incrocerà i polacchi Bryl/Losiak.

Secondo posto nel girone anche per Gottardi/Menegatti che questa mattina hanno infranto un tabu, quello delle olandesi Stam/Schoon che non erano mai riuscite a battere nei precedenti fra le due coppie. Successo in due set per le azzurre che hanno vinto in volata il primo set 21-19 e sono rimaste sempre davanti anche nel secondo parziale imponendosi con il punteggio di 21-18. La vittoria per 2-1 si Ludwig/Lippmann contro Agatha/Rebecca non è bastato alle italiane per superare le brasiliane che volano dunque direttamente ai quarti. Più tardi il sorteggio per gli ottavi femminili.

TORNEO MASCHILE.

Gironi. Pool D: Evandro/Arthur (BRA)-Krattiger/Breer (SUI) 2-0 (21-13, 21-18), Ehlers/Wickler (GER)-Bryl/Łosiak (POL) 1-2 (26-24, 13-21, 13-15). Evandro/Arthur (BRA)-Bryl/Łosiak (POL) 1-2 (15-21, 21-19, 11-15), Ehlers/Wickler (GER)-Krattiger/Breer (SUI) 2-1 (21-18, 19-21, 15-13). Krattiger/Breer (SUI)-Bryl/Łosiak (POL) 0-2 (15-21, 14-21), Ehlers/Wickler (GER)-Evandro/Arthur (BRA) 2-0 (21-10, 21-13)

Pool C. Partain/Benesh (USA)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-1 (21-16, 19-21, 15-10), Mol/Sørum (NOR)-Herrera/Gavira (ESP) 2-0 (21-15, 23-21). Partain/Benesh (USA)-Herrera/Gavira (ESP) 0-2 (18-21, 16-21). Mol/Sørum (NOR)-Pfretzschner/Winter (GER) 2-0 (21-0, 21-0). Pfretzschner/Winter (GER)-Herrera/Gavira (ESP) 0-2 (0-21, 0-21), Mol/Sørum (NOR)-Partain/Benesh (USA) 2-0 (21-15, 21-11)

Pool B. George/Andre (BRA)-Brewster/Webber (USA) 2-1 (21-23, 24-22, 15-10), Evans/Budinger (USA)-Cherif/Ahmed (QAT) 0-2 (17-21, 18-21). Evans/Budinger (USA)-Brewster/Webber (USA) 2-0 (24-22, 21-14), George/Andre (BRA)-Cherif/Ahmed (QAT) 2-0 (21-19, 21-17). Cherif/Ahmed (QAT)-Brewster/Webber (USA) 2-0 (21-16, 21-15), George/Andre (BRA)-Evans/Budinger (USA) 2-1 (18-21, 21-16, 15-10).

Pool A. Grimalt/Grimalt (CHI)-Cottafava/Nicolai (ITA) 1-2 (21-18, 18-21, 11-15), Åhman/Hellvig (SWE)-Heidrich/Dillier (SUI) 2-0 (21-11, 21-9). Grimalt/Grimalt (CHI)-Heidrich/Dillier (SUI) 2-0 (21-14, 30-28), Åhman/Hellvig (SWE)-Cottafava/Nicolai (ITA) 2-1 (22-20, 23-25, 15-12). Cottafava/Nicolai (ITA)-Heidrich/Dillier (SUI) 2-0 (21-15, 22-20), Åhman/Hellvig (SWE)-Grimalt/Grimalt (CHI) 2-0 (21-17, 21-14).

Ottavi di finale: Partain/Benesh (USA)-Ehlers/Wickler (GER), Evans/Budinger (USA)-Cottafava/Nicolai (ITA), Herrera/Gavira (ESP)-Evandro/Arthur (BRA), Cherif/Ahmed (QAT)-Grimalt/Grimalt (CHI)

TORNEO FEMMINILE

Gironi. Pool D. Carol/Barbara (BRA)-Esmée/Zoé (SUI) 0-2 (21-23, 18-21), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Álvarez/Moreno (ESP) 2-1 (21-16, 14-21, 15-11). Carol/Barbara (BRA)-Álvarez/Moreno (ESP) 0-2 (19-21, 17-21), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Esmée/Zoé (SUI) 1-2 (20-22, 21-12, 18-20). Esmée/Zoé (SUI)-Álvarez/Moreno (ESP), Ana Patrícia/Duda (BRA)-Carol/Barbara (BRA).

Pool C. Nuss/Kloth (USA)-Cannon/Kraft (USA) 2-0 (21-15, 21-13). Tina/Anastasija (LAT)-Müller/Tillmann (GER) 0-2 (20-22, 16-21). Tina/Anastasija (LAT)-Cannon/Kraft (USA) 2-0 (21-15, 21-15), Nuss/Kloth (USA)-Müller/Tillmann (GER) 2-0 (21-13, 21-16). Müller/Tillmann (GER)-Cannon/Kraft (USA), Nuss/Kloth (USA)-Tina/Anastasija (LAT).

Pool B. Scoles/Flint (USA)-Xue/Xia (CHN) 0-2 (17-21, 21-23), Melissa/Brandie (CAN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 2-1 (21-17, 19-21, 15-7). Melissa/Brandie (CAN)-Xue/Xia (CHN) 2-1 (21-18, 16-21, 15-9). Scoles/Flint (USA)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI) 0-2 (14-21, 24-26). Xue/Xia (CHN)-Vergé-Dépré/Mäder (SUI), Melissa/Brandie (CAN)-Scoles/Flint (USA)

Pool A.: Stam/Schoon (NED)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-0 (21-7, 21-16). Gottardi/Menegatti (ITA)-Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (20-22, 23-25). Gottardi/Menegatti (ITA)-Ludwig/Lippmann (GER) 2-0 (23-21, 21-17), Stam/Schoon (NED)-Agatha/Rebecca (BRA) 0-2 (17-21, 21-23). Agatha/Rebecca (BRA)-Ludwig/Lippmann (GER) 1-2 (21-18, 16-21, 11-15), Stam/Schoon (NED)-Gottardi/Menegatti (ITA) 0-2 (19-21, 18-21)