Quanti punti guadagna Sinner su Alcaraz nel ranking ATP: il margine massimo raggiungibile a Halle

Il primo torneo da numero 1 del mondo per Jannik Sinner è quello che sta giocando ad Halle: nella classifica ufficializzata lunedì scorso lo spagnolo Carlos Alcaraz, primo degli inseguitori, era distante 900 punti, mentre il serbo Novak Djokovic, terzo, era a -1120 dall’azzurro.

Il primato nel ranking ATP di Jannik Sinner, dunque, era comunque inattaccabile durante questa settimana, ma ora il vantaggio sull’iberico sto crescendo, dato che l’azzurro scarterà 90 punti per i quarti raggiunti ad Halle nel 2023 ed è arrivato già in semifinale incamerandone 200, mentre Carlos Alcaraz al Queen’s di Londra, torneo ATP 500 vinto lo scorso anno, è stato eliminato negli ottavi di finale, perdendone 500 e recuperandone solo 50.

Sinner, dunque, in Germania è ora a quota 9590 punti, mentre lo spagnolo si è fermato in Inghilterra a quota 8130. Inoltre, l’azzurro, potrebbe ancora issarsi a 9720 in caso di finale ad Halle ed a 9890 in caso di vittoria: il suo vantaggio sullo spagnolo, al momento di 1460 punti, potrebbe ampliarsi ulteriormente, raggiungendo i 1590 in caso di finale oppure i 1760 in caso di vittoria finale.

RANKING ATP UFFICIALE LUNEDI’ 17 GIUGNO

1 Jannik Sinner 9480

2 Carlos Alcaraz 8580 (-900 da Sinner)

3 Novak Djokovic 8360 (-1120 da Sinner, -220 da Alcaraz)

4 Alexander Zverev 6885

5 Daniil Medvedev 6485

RANKING ATP VIRTUALE GIOVEDI’ 21 GIUGNO

1 Jannik Sinner 9590 (9720 in caso di finale ad Halle – 9890 in caso di vittoria)

2 Novak Djokovic 8360 (-1230 da Sinner)

3 Carlos Alcaraz 8130 (-1460 da Sinner, -230 da Djokovic)

4 Alexander Zverev 6905 (7035 in caso di finale ad Halle – 7205 in caso di vittoria)

5 Daniil Medvedev 6445

RANKING VIRTUALE SENZA GLI SCARTI FINO A WIMBLEDON

1 Jannik Sinner 9590 – 720 = 8870 (9000 in caso di finale ad Halle – 9170 in caso di vittoria)

2 Novak Djokovic 8360 – 1200 = 7160

3 Alexander Zverev 6905 – 45 = 6860 (6990 in caso di finale ad Halle – 7160 in caso di vittoria)

4 Carlos Alcaraz 8130 – 2000 = 6130

5 Daniil Medvedev 6445 – 720 = 5725