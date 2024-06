Quando torna in campo Sinner? I tornei prima di Wimbledon e delle Olimpiadi

Jannik Sinner si è fermato in semifinale al Roland Garros 2024 di tennis: l’azzurro, che da oggi, lunedì 10 giugno, sarà il nuovo numero 1 del mondo, tornerà in campo tra una settimana per disputare l’unico torneo su erba inserito nel proprio programma prima di Wimbledon.

L’azzurro, infatti, sarà protagonista, dal 17 al 23 giugno, dell’ATP 500 di Halle, in Germania, poi farà direttamente rotta su Wimbledon: il terzo torneo stagionale del Grand Slam sarà in programma sull’erba londinese dall’1 al 14 luglio.

Il torneo olimpico, che si giocherà sugli stessi campi del Roland Garros, invece, è in programma a Parigi dal 27 luglio al 4 agosto, e per questa ragione Sinner disputerà, dopo Wimbledon, un altro torneo: quello di Båstad (ATP 250), in Svezia, dal 15 al 21 luglio.

I PROSSIMI TORNEI DI JANNIK SINNER

17-23 giugno ATP 500 Terra Wortmann Open – Halle, Germania

01-14 luglio Grand Slam Wimbledon – Londra, Gran Bretagna

15-21 luglio ATP 250 Nordea Open – Båstad, Svezia

27 luglio-04 agosto Olimpiadi Parigi 2024 – Parigi, Francia