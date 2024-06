Lotta, Frank Chamizo sempre più vicino al ripescaggio per le Olimpiadi! Gli ultimi aggiornamenti

Arrivano le prime risposte da parte dell’AINERP, il panel di revisione dell’eleggibilità degli atleti individuali neutrali, sulla possibile partecipazione degli sportivi con passaporto russo e bielorusso qualificati ai Giochi: è stata messa sotto la lente d’ingrandimento la condotta di alcuni loro circa una possibile posizione favorevole alla guerra in Ucraina, condizione che porta all’esclusione dai Giochi.

Anche l’Italia è interessata da quanto si evince dalla comunicazione giunta quest’oggi: non è risultato eleggibile, e dunque non è stato invitato il lottatore russo Zaurbek Sidakov, campione del mondo 2023 nei -74 kg dello stile libero, il quale ha partecipato ad una manifestazione a supporto della guerra in Ucraina. In questa categoria di peso nessun atleta di passaporto russo è risultato eleggibile e quindi la quota verrà riallocata ad un altro Paese.

L’Italia resta fiduciosa alla finestra: la riallocazione della quota dovrebbe spedirebbe ai Giochi l’azzurro Frank Chamizo. Il pass non utilizzato dal russo, infatti, dovrebbe andare all’azero Turan Bayramov, che perse lo spareggio per la qualificazione olimpica nella rassegna iridata di Belgrado.

L’azero, dunque, sarebbe il beneficiario della quota assegnata ai Mondiali, che si sono tenuti prima del torneo continentale andato in scena a Baku quest’anno, manifestazione in cui Chamizo fu sconfitto da Bayramov in un contestatissimo match per il pass olimpico, e così l’azzurro sfrutterebbe la carta olimpica lasciata vacante a sua volta dall’azero.

QUOTE ATLETI RUSSI ALLE OLIMPIADI

Lotta – Zaur Uguev (-57 kg stile libero) eleggibile ed invitato Nachin Mongush, AIN

Lotta – Shamil Mamedov (-65 kg stile libero) eleggibile ed invitato Shamil Mamedov, AIN

Lotta – Zaurbek Sidakov (-74 kg stile libero) riallocata ad altro Paese (Possibile a Frank Chamizo, Italia)

Lotta – Artur Naifonov (-86 kg stile libero) eleggibile ed invitato Arslan Bagaev, AIN

Lotta – Alikhan Zhabrailov (-97 kg stile libero) riallocata ad altro Paese (Possibile ad Illia Archaia, Ucraina)

Lotta – Abdulla Kurbanov (-125 kg stile libero) eleggibile ed invitato Abdulla Kurbanov, AIN

Lotta – Nadezhda Sokolova (-50 kg femminile) riallocata ad altro Paese (Possibile a Mercy Genesis, Nigeria)

Lotta – Natalia Malysheva (53 kg femminile) eleggibile ed invitata Natalya Malysheva, AIN

Lotta – Olga Khoroshavtseva (-57 kg femminile) eleggibile ed invitata Veronika Chumikova, AIN

Lotta – Alina Kasabieva (-62 kg femminile) eleggibile ed invitata Alina Kasabieva, AIN

Lotta – Khanum Velieva (-68 kg femminile) eleggibile ed invitata Elizaveta Petliakova, AIN

Lotta – Sadyk Lalaev (-60 kg greco-romana) riallocata ad altro Paese (Possibile a Kim Da-Hyun, Corea del Sud)

Lotta – Sergey Kutuzov (-77 kg greco-romana) riallocata ad altro Paese (Possibile a Iuri Lomadze, Georgia)

Lotta – Milad Alirzaev (-87 kg greco-romana) eleggibile ed invitato Alan Ostaev, AIN

Lotta – Artur Sargsian (-97 kg greco-romana) eleggibile ed invitato Magomed Murtazaliev, AIN

Lotta – Sergey Semenov (-130 kg greco-romana) riallocata ad altro Paese (Possibile ad Heiki Nabi, Estonia)

Taekwondo – Maksim Khramtsov (-80 kg maschili) riallocata ad altro Paese (Possibile a Stefan Takov, Serbia)

Taekwondo – Vladislav Larin (+80 kg maschili) riallocata ad altro Paese (Possibile a Ray Rahi, Libano)

Taekwondo – Tatiana Minina (-57 kg femminili) riallocata ad altro Paese (Possibile a Dominika Hronová, Cechia)

Taekwondo – Polina Khan (+67 kg femminili) riallocata ad altro Paese (Possibile a Marlene Jahl, Austria)

Trampolino elastico – Iana Lebedeva (Individuale femminile) eleggibile ed invitata Anzhela Bladtceva, AIN

Ciclismo – quota tramite ranking femminile (Strada) eleggibile ed invitata Tamara Dronova, AIN

Ciclismo – quota tramite ranking femminile (Strada) eleggibile ed invitata Alena Ivanchenko, AIN

Ciclismo – quota tramite ranking maschile (Strada) eleggibile ed invitato Alexandr Vlasov, AIN