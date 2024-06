Balzo di Matteo Berrettini nel ranking ATP! E ora mette anche Nardi e Sonego nel mirino a Stoccarda…

Matteo Berrettini ha sfruttato il ranking protetto per essere direttamente nel tabellone principale di Stoccarda: l’azzurro, dopo aver superato oggi gli ottavi di finale, tornerà in campo già domani per disputare i quarti di finale.

Nel ranking ATP l’azzurro, inoltre, lunedì 17 giugno non perderà punti, mentre con la vittoria agli ottavi ne ha incamerati nel complesso 50: Berrettini, che lunedì scorso era 95° a quota 630 nell’aggiornamento ufficiale, al momento, invece, è all’80° posto virtuale a quota 680. In caso di vittoria nel match di domani e contestuale passaggio in semifinale, Berrettini si porterebbe invece a quota 730, al 73° posto virtuale.

Il bottino crescerebbe con l’approdo in finale a quota 795, al 64° posto virtuale, con contestuale sorpasso su Luca Nardi, mentre con il successo nel torneo si schizzerebbe a quota 880, al 55° posto virtuale, andando a scavalcare anche Lorenzo Sonego.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI 17 GIUGNO

Ranking lunedì 10 giugno: 630, 95° posto.

Punti da scartare lunedì 17 giugno: 0 (ATP Stoccarda 2023).

Punti da incamerare lunedì 17 giugno: quelli di Stoccarda 2024 (al momento 50).

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 680, 80° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 730 punti, 73° posto virtuale.

Ranking in caso di passaggio in finale: 795 punti, 64° posto virtuale (sorpasso su Luca Nardi).

Ranking in caso di vittoria in finale: 880 punti, 55° posto virtuale (sorpasso su Lorenzo Sonego).