Quando inizia il Roland Garros 2024? Il calendario dal 1° turno alla finale: date, orari, programma, tv

Ci attendono tre settimane di grande tennis a Parigi, qualificazioni incluse: da lunedì 20 maggio (tabelloni principali da domenica 26) a domenica 9 giugno si disputerà il Roland Garros 2024 di tennis. Da lunedì 20 a venerdì 24 spazio alle qualificazioni, poi domenica 26 il via al secondo Slam dell’anno, che si chiuderà esattamente due settimane dopo.

Il Roland Garros 2024 di tennis sarà trasmesso in maniera integrale in diretta tv in abbonamento su Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, in streaming su eurosport.it, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, mentre la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ROLAND GARROS 2024

20 maggio Qualificazioni

21 maggio Qualificazioni

22 maggio Qualificazioni

23 maggio Qualificazioni

24 maggio Qualificazioni

25 maggio Riposo

26 maggio Primo turno maschile e femminile

27 maggio Primo turno maschile e femminile

28 maggio Primo turno maschile e femminile

29 maggio Secondo turno maschile e femminile

30 maggio Secondo turno maschile e femminile

31 maggio Terzo turno maschile e femminile

1° giugno Terzo turno maschile e femminile

2 giugno Quarto turno maschile e femminile

3 giugno Quarto turno maschile e femminile

4 giugno Quarti di finale maschile e femminile

5 giugno Quarti di finale maschile e femminile

6 giugno Finale doppio misto e semifinali femminili

7 giugno Finale doppio femminile e semifinali maschili

8 giugno Finale doppio maschile e finale singolare femminile

9 giugno Finale singolare maschile

