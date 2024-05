Musetti-Djokovic, Roland Garros 2024: orario, programma, tv, streaming

Domani, sabato 1° giugno, Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic (n.1 del mondo) nel terzo turno del Roland Garros 2024. Sul campo Philippe Chatrier, il toscano affronterà nuovamente il serbo, ricordando quanto accadde nel 2021, a livello di ottavi di finale in questo Major.

Musetti, infatti, fu capace di conquistare i primi due set contro Djokovic, per poi crollare fisicamente e mentalmente dal terzo parziale in avanti. Era un Musetti che aveva 19 anni e sogna di completare l’opera in una sfida complicata. Piegare la resistenza dell’asso serbo, in uno Slam, è sempre molto difficile, parlando di partite al meglio dei cinque set.

Lorenzo dovrà interpretare una partita coraggiosa, riuscendo a mettere in mostra tutto il proprio bagaglio tecnico e le sue variazioni. Ne ha facoltà l’allievo di Simone Tartarini, ma a fare la differenza sarà la continuità di rendimento. Da capire anche quale sarà la versione di Nole, che in questo 2024 non ha di certo incantato, ma è nei fatti campione in carica.

Il match tra Lorenzo Musetti e Novak Djokovic si giocherà non prima delle 20.15 di domani sul campo Philippe Chatrier e sarà valido per il terzo turno del Roland Garros 2024. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Eurosport 1 o 2, a seconda delle scelte di programmazione dell’emittente paneuropea (e qualora venga effettivamente proposto il match), e in diretta streaming su eurosport.it e Discovery+, con l’opzione SkyGo e DAZN in caso di passaggio sui canali lineari. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

MUSETTI-DJOKOVIC ROLAND GARROS 2024

Sabato 1° giugno

COURT PHILIPPE-CHATRIER – Inizio alle ore 12.00

Elisa Martens (BEL) [25] vs Elena Rybakina (KAZ) [4]

Paula Badosa (ESP) vs Aryna Sabalenka [2]

Alexander Zverev (GER) [4] vs Tallon Griekspoor [25]

Non prima delle 20.15

Novak Djokovic (SRB) [1] vs Lorenzo Musetti (ITA) [30]

PROGRAMMA MUSETTI-DJOKOVIC ROLAND GARROS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 o 2 HD (se proposto, a seconda delle scelte di programmazione)

Diretta streaming: eurosport.it, Discovery+ e, se su Eurosport 1 o 2, SkyGo e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport