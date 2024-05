Italia-Brasile volley femminile in tv, Nations League: orario, programma, streaming

Oggi sabato 1° giugno (ore 06.30) si gioca Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2024 di volley femminile. Le azzurre disputeranno la terza partita a Macao (Cina), dopo aver affrontato Francia e Repubblica Dominicana nei giorni precedenti. Si preannuncia un incontro particolarmente vibrante, avvincente e appassionante, un antipasto di quello che potrebbe accadere alle Olimpiadi di Parigi 2024 tra due squadre che puntano alle medaglie a cinque cerchi.

L’Italia insegue il successo di lusso dopo aver già sconfitto una big come la Turchia ad Antalya. Le ragazze del CT Julio Velasco proveranno a fare saltare il banco contro le sudamericane nella rivincita della semifinale degli ultimi Mondiali. Grande attesa per la bomber Paola Egonu, la nostra Nazionale potrà anche fare leva sulle schiacciatrici Myriam Sylla e Caterina Bosetti, sulle centrali Sarah Fahr e la capitana Anna Danesi, sulla palleggiatrice Alessia Orro, sul libero Monica De Gennaro. Ekaterina Antropova resta a disposizione.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e VBTV, in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-BRASILE VOLLEY OGGI

Sabato 1° giugno

Ore 06.30 Italia vs Brasile – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-BRASILE VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.