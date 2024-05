Giro d’Italia 2024: outsiders e possibili sorprese per la classifica. Arensman seconda carta in casa Ineos

In un Giro d’Italia che parte con un favorito d’obbligo come Tadej Pogacar, che ha virtualmente già la Maglia Rosa sulle spalle, diventa anche difficile andare a pensare a qualche possibile sorpresa per la classifica generale. Si guarda già avanti e magari alle posizioni del podio, se non quelle per la top-5, in una startlist non certo ricca di protagonisti.

La Bora-hansgrohe ha dovuto cambiare all’ultimo le carte in tavola (infortunato Lennard Kamna, mentre Primoz Roglic punterà sul Tour de France), ma proverà a stupire presentandosi al via con la coppia formata dal colombiano Daniel Felipe Martínez e dal giovane tedesco Florian Lipowitz, che ha sorpreso di recente al Giro di Romandia.

In casa Ineos Grenadiers la prima punta è Geraint Thomas, già sul podio l’anno scorso, ma se non dovesse convincere il gallese ecco la seconda carta: il neerlandese Thymen Arensman, sesto alla Tirreno-Adriatico quest’anno e sesto anche nella Corsa Rosa della passata stagione, rivestendo praticamente lo stesso ruolo.

Chi ha già stupito, al Tour of the Alps, è stato lo spagnolo Juan Pedro López: lo scalatore della Lidl-Trek ci proverò anche al Giro, dove ha vestito nel 2022 la Maglia Rosa, portandosi a casa la Maglia Bianca di miglior giovane.