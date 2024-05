ATP Madrid, Bolelli e Vavasori avanzano ai quarti del doppio: Karatsev/Zhang surclassati in 50 minuti

Pronostico rispettato per Simone Bolelli ed Andrea Vavassori nel Masterss1000 di Madrid. La coppia azzurra si conferma come una delle migliori del lotto e si sbarazza della ‘strana coppia’ composta da Aslan Karatsev e Zhang Zhizhen con un perentorio 6-4 6-2 in nemmeno cinquanta minuti. Una partita in cui si è evidenziata la differenza tra una coppia vera e propria e un’altra invece che ha ben pochi scambi sul groppone.

Il duo azzurro ci mette poco per strappare il servizio ai propri avversari. Già nel terzo gioco si evidenzia la maggiore affinità in risposta, procurandosi due palle break. La seconda occasione è quella giusta, con Bolelli e Vavassori che volano via sul 3-1 e vanno comodamente a chiudere 6-4, senza lasciare un minimo spiraglio.

Già il modo in cui è convertito il set point lascia intendere la differenza tra le due coppie. Palla che finisce in mezzo tra Karatsev e Zhang, i due non capiscono chi debba colpirla e il risultato è che non la colpisce nessuno. Il secondo set è ancora più comodo: break in apertura e nel quinto gioco e la partita va rapidamente verso la conclusione.

Bolelli e Vavassori non offrono palle break, lasciando soltanto undici punti sul proprio servizio e convertendo tre delle cinque palle break a disposizione. Ai quarti ci sarà la coppia composta da Jordan Thompson e Sebastian Korda, capace di superare il duo Bopanna/Ebden al debutto.