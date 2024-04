NBA, i risultati della notte (15 aprile): Thnder e Celtics svettano a Ovest e a Est, LeBron James trascina i Lakers al play-in

Ultima grande notte di NBA quella andata in scena nella serata italiana di domenica 14 aprile, con tutte e trenta le squadre scese in campo per il turno che chiudeva la regular season 2023-2024 e definiva le teste di serie agli imminenti playoff – al meglio delle sette partite come da tradizione – anticipati però dai play-in. Ricordiamo brevemente la formula di questi ultimi: si gioca in gara secca tra la settima e l’ottava classifica (ad Est e chiaramente ad Ovest) e tra la nona e la decima; chi vince il primo match passa come testa di serie numero sette, mentre la perdente andrà a sfidare la vincente dell’incrocio tra nona e decima – chi prevarrà passerà quindi come ottava ed ultima qualificata ai playoff. Andiamo quindi a riepilogare brevemente quanto accaduto oltreoceano.

Vittoria casalinga dei Philadelphia 76ers (47-35) sui Brooklyn Nets (32-50) per 107-86 che vale il settimo posto quindi play-in: 26 punti di Tyrese Maxey e 21 di Tobias Harris, con 18 punti di Cam Thomas per gli ospiti. Esultano di fronte al pubblico amico anche gli Orlando Magic (47-35) contro i Milwaulee Bucks (49-33) ancora in difficoltà: 26 punti ed 11 rimbalzi di Paolo Banchero e 25 di Franz Wagner valgono il quinto posto ad Est, con 17 punti e 10 rimbalzi di Bobby Portis per i campioni del 2021 – il nostro Danilo Gallinari è rimasto fuori per scelta tecnica. Serve un overtime ai New York Knicks (50-32) per avere ragione sui Chicago Bulls (39-43) col punteggio di 120-119: Jalen Brunson trascina i suoi con ben 40 punti insieme ai 25 di Donte DiVincenzo, con DeMar DeRozan ultimo ad arrendersi dei Bulls con 30 punti – Knicks secondi ad Est, con Chicago che dovrà passare dal play-in come nona classificata. Non tremano in casa i Miami Heat (46-36) contro i Toronto Raptors (25-17) per 118-103: 18 punti per Jaime Jaquez Jr. subentrando dalla panchina, con Gary Trent Jr. miglior realizzatore dei canadesi (18 punti). Netta affermazione degli Indiana Pacers (47-35) sugli Atlanta Hawks per 157-115: Myles Turner firma una doppia doppia da 31 punti e 12 rimbalzi insieme ai 29 punti di Pascal Siakam, mentre per gli Hawks 32 punti di Dejounte Murray e 12 punti e 17 assist di Trae Young.

Blitz esterno degli Charlotte Hornets (21-61) contro i Cleveland Cavaliers (48-34) per 110-120: Nick Smith Jr. chiude con 24 punti entrando a partita in corso, con Max Strus che piazza una tripla doppia da 14 punti, 10 rimbalzi ed 11 assist ma non basta ad evitare il ko alla squadra quarta classificata ad Est che sfiderà gli Orlando Magic al primo turno dei playoff. I Boston Celtics (64-18) si congedano dalla regular season con una vittoria sui Washington Wizards (15-67) per 132-122, consolidando così la prima posizione nella Eastern Conference: Payton Pritchard si prende la scena con 38 punti e 12 assist, con 26 punti di Svi Mykhaliuk visto il turno di riposo concesso ai titolari Tatum e Brown – 26 punti per Eugene Omoruyi tra gli ospiti. I Sacramento Kings (46-36) non lasciano scampo ai Portland Trail Blazers (21-61) col punteggio di 121-82 che vale la nona posizione ad Ovest quindi primo turno play-in contro i Golden State Warriors: Domantas Sabonis accarezza la tripla doppi con 18 punti, 10 rimbalzi e 9 assist, ben coadiuvato da De’Aaron Foz autore di 24 punti – 17 punti per Dalano Banton tra la franchigia dell’Oregon. I Los Angeles Clippers (51-31) perdono in casa contro gli Houston Rockets (41-41) già certi di posizionarsi quarti incrociando così i Dallas Mavericks ai playoff: Amen Thompson guida i texani con una tripla doppia (18 punti, 11 rimbalzi e 10 assist) assieme a Cam Whitemore (21 punti), mentre per i californiani 24 punti di Terrance Mann. I Golden State Warriors (46-36) vincono tra le mura amiche contro gli Utah Jazz (31-51) per 123-116 con 25 punti di Klay Thompson e 19 di Andrew Wiggins – 11 punti e 18 rimbalzi per Omer Yurtseven tra i Jazz.

I San Antonio Spurs (22-60) chiudono la regular season con una vittoria sui Detroit Pistons (14-68) per 123-95: Ziach Collins mette a referto 17 punti al pari di Blake Wesley, con 21 punti e 17 rimbalzi di James Wiseman per i Pistons – assente Simone Fontecchio causa infortunio. Gli Oklahoma City Thunder (57-25) abbattono i Dallas Mavericks (50-32) per 132-86 issandosi al primo posto nella Western Conference: 15 punti di Shai Gilgeous-Alexander e 13 di Chet Holmgren – 22 punti per Brandon Williams tra le fila dei Mavericks quinti che incroceranno i Clippers. I Los Angeles Lakers (47-35) espugnano New Orleans battendo i Pelicans (49-33) che ritroveranno tra pochi giorni nel primo turno dei play-in: tripla doppia di uno scatenato LeBron James (28 punti, 11 rimbalzi e 17 assist) con 30 punti ed 11 rimbalzi di Anthony Davis, mentre per i padroni di casa 25 punti di CJ McCollum. Colpo esterno anche dei Phoenix Suns (49-33) sui Minnwsota Timbwevoles (56-26) per 106-125 avversari proprio nei playoff: 36 punti di Bradley Beal e 23 di Devin Booker per i vice-campioni del 2021, con 21 punti di Rudy Gobert tra le fila di Minnesota. Nell’ultimo match della lunga notte NBA i detentori del titolo ovvero i Denver Nuggets (57-25) battono a domicilio i Memphis Grizzlies (27-55) per 111-126 piazzandosi secondi ad Ovest dietro ai Thunder: 21 punti di Jamal Murray e 15 punti con 15 rimbalzi del sempre efficace Nikola Jokic, con 44 punti e 12 rimbalzi di GG Jackson per i Grizzlies.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

(Partite giocate domenica 14 aprile)

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets 107-86

Orlando Magic-Milwaukee Bucks 113-88

New York Knicks-Chicago Bulls 120-119 dTs

Miami Heat-Toronto Raptors 118-103

Indiana Pacers-Atlanta Hawks 157-115

Cleveland Cavaliers-Charlotte Hornets 110-120

Boston Celtics-Washington Wizards 132-122

Sacramento Kings-Portland Trail Blazers 121-82

Los Angeles Clippers-Houston Rockets 105-116

Golden State Warriors-Utah Jazz 123-116

San Antonio Spurs-Detroit Pistons 123-95

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks 135-86

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers 108-124

Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns 106-125

Memphis Grizzlies-Denver Nuggets 111-126

IL TABELLONE DEL PRIMO TURNO DEI PLAY-IN NBA

Eastern Conference

Philadelphia 76ers (7) – Miami Heat (8)

Chicago Bulls (9) – Atlanta Hawks (10)

Western Conference

New Orleans Pelicans (7) – Los Angeles Lakers (8)

Sacramento Kings (9) – Golden State Warriors (!0)

IL TABELLONE DEI PLAYOFF NBA

Eastern Conference

Boston Celtics (1) – ottava testa di serie (perdente play-in 7°-8° vs. vincente play-in 9°-10°)

New York Knicks (2) – settima testa di serie (vincente play-in 7°-8°)

Milwaukee Bucks (3) – Indiana Pacers (6)

Cleveland Cavaliers (4) – Orlando Magic (5)

Western Conference

Oklahoma City Thunder (1) – ottava testa di serie (perdente play-in 7°-8° vs. vincente play-in 9°-10°)

Denver Nuggets (2) – settima testa di serie (vincente play-in 7°-8°)

Minnesota Timberwolves (3) – Phoenix Suns (6)

Los Angeles Clippers (4) – Dallas Mavericks (5)