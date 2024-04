LIVE Giro dei Paesi Baschi 2024, tappa di oggi in DIRETTA: Hermans vince la volata di Altsasu! Roglic resta leader nonostante la caduta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

QUINTEN HERMANS! L’accelerazione vincente del belga che si impone sul traguardo di Altsasu.

500 metri all’arrivo…volata atipica, con la strada che va all’insù.

ULTIMO CHILOMETRO!

17.29 Altra caduta pesantissima prima del “Triangolo Rosso”: fra i coinvolti c’è Ayuso.

17.28 Sono 2 i km all’arrivo!

17.27 Ripresi i tre fuggitivi. Gruppo nuovamente compatto.

17.25 Sono 4 i km all’arrivo!

17.21 Ora scattano! Sono: Gorka Izagirre, Marc Soler e Nelson Oliveira.

17.20 Intanto al traguardo volante di Etxarri-Aranatz: Evenepoel 1°, si prende 3″ di abbuono, dietro di lui Del Toro, 2″ di abbuono, e Vingegaard, 1″ di abbuono.

17.20 Tante scaramucce fra gli uomini di classifica e non solo…

17.17 Sono 10 i km all’arrivo!

17.14 Il gruppo compatto va verso il traguardo, ora a gran velocità.

17.10 Meintjes viene ripreso a 15 km dall’arrivo!

17.07 Meintjes scollina per primo! La salita è terminata, ora inizia una breve discesa prima dell’ultimo segmento di tappa che sarà su un altopiano.

17.06 Il corridore della Intermarché – Wanty ha guadagnato 15″.

17.04 Ci prova, in solitaria, il sudafricano Louis Meintjes.

17.00 Sono 20 i km all’arrivo! Salita per il momento molto pedalabile.

16.57 Gruppo che ora è sulle rampe del Lizarrusti (6,4 km con pendenza media del 4,7%).

16.55 Roglic comunque non sembra stare molto bene, fatica a risalire il gruppo.

16.53 Si riparte di fatto per il finale di tappa: 25 km all’arrivo!

16.51 Roglic è rientrato in gruppo dopo la caduta!

16.47 Il gruppo ora ha rallentato per consentire a Roglic di rientrare. Decisivo l’atteggiamento di Castroviejo della INEOS Grenadiers.

16.45 Ora sono 30 i km al traguardo!

16.43 Roglic è molto segnato, anche a livello fisico. Ha diverse escoriazioni e il body strappato.

16.40 Ora la INEOS Grenadiers si è messa in testa a tirare.

16.39 Con Roglic ci sono Schachmann e Sobrero.

16.38 Roglic e alcuni dei suoi gregari ora sono a 2:15 dal gruppo.

16.35 E’ ripartito lo sloveno, che però appare assai intontito. Il gruppo si è “fermato” per aspettare il leader della generale.

16.32 Caduta in gruppo! Caduta in gruppo! Coinvolto Primoz Roglic.

16.30 La carovana si sta avvicinando al GPM di terza categoria di Olaberria.

16.27 In questo momento è nuovamente fuoriuscito dal gruppo Tom Paquot che, pochi metri prima del ricongiungimento è riscattato, questa volta da solo.

16.25 Gruppo compatto!

16.21 Meno di 50 km all’arrivo!

16.18 La carovana ora sta affrontando un lungo tratto di discesa.

16.14 Ora il gruppo tira in maniera ancora più forte. Il distacco si assottiglia a meno di 50″.

16.11 In questo momento il distacco fra la testa della corsa e il gruppo è di 1:40.

16.08 Meno di 60 km all’arrivo!

16.05 Fuggitivi che sembrano avere un po’ mollato in questa fase.

16.02 Il gruppo scende sotto ai 3 minuti di distacco.

15.58 Fase di transizione della corsa.

15.55 I fuggitivi passano al traguardo volante, che poi diventerà traguardo definitivo, di Altasu. La strada tira all’insù in maniera chiara.

15.52 Superate le 3 ore di corsa.

15.49 Sono 70 i km all’arrivo!

15.46 Mancano 5 km al passaggio ad Altasu.

15.43 La BORA – hansgrohe non sembra minimamente preoccupata della fuga.

15.40 James Fouché essendo in classifica generale in ritardo, al momento, di solo 1:19 sta virtualmente ottenendo il primato della graduatoria.

15.36 Il gruppo ora rallenta un po’.

15.33 Si prosegue in corsa.

15.30 Fase di stallo in questo momento in corsa.

15.27 Meno di 10 i km invece al passaggio di Altsasu.

15.24 Sono 80 i km all’arrivo!

15.20 Trainata ora della BORA – hansgrohe in testa al gruppo: un minuto recuperato, ora i fuggitivi hanno 3:00 di vantaggio.

15.17 Al traguardo volante di Altasu mancano 20 km circa.

15.14 James Fouché (Euskatel-Euskadi) è arrivato a prendere i fuggitivi. Ora in testa, di fatto, sono in 4: lo stesso James Fouché (Euskatel-Euskadi) e poi Tom Paquot (Intermarché – Wanty), Alan Jousseaume (TotalEnergies), Eric Antonio Fagundez (Burgos – BH).

15.11 La media di corsa al momento è di 39.200 km/h.

15.08 Meno di 100 km all’arrivo!

15.05 Ora il gruppo è esattamente a 4:00 dalla testa della corsa.

15.02 Si prosegue in corsa.

14.58 Ora si andrà in discesa, poi la strada tornerà leggermente a salire. Si passerà quindi dal traguardo volante di Altsasu dove, fra un paio d’ore è poi previsto l’arrivo vero e proprio di tappa.

14.55 Scollinato il GPM di Zuarrarte: James Fouché si è avvicinato ai tre battistrada. Ora è a meno di un minuto.

14.52 Temperatura in corsa intorno ai 16°C. Anche oggi tante nuvole e poco sole ad accompagnare i corridori.

14.49 In questo momento i fuggitivi stanno affrontando la salita di Zuarrarte.

14.46 Sono meno di 110 i km all’arrivo!

14.44 Il gruppo invece in questo momento insegue a quasi 4 minuti.

14.41 A 1:30 dai tre battistrada si trova James Fouché (Euskatel-Euskadi)

14.38 I 3 corridori in fuga sono: Tom Paquot (Intermarché – Wanty), Alan Jousseaume (TotalEnergies), Eric Antonio Fagundez (Burgos – BH).

14.35 Sono 3 i corridori in fuga, più un quarto che si trova esattamente a metà fra i tre fuggitivi e il gruppo.

14.33 Meno di 120 km all’arrivo!

14.30 Siamo ufficialmente pronti per il racconto di questa frazione del Giro dei Paesi Baschi.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, breve corsa a tappe che si svolge nella caratteristica regione del settentrione della Spagna, giunta ormai alla 63ma edizione.

Si va da Ezpeleta a Altsasu, per un totale di 191 km, assai mossi: il terreno ideale per attacchi da lontano, visti i continui saliscendi e le tante possibilità di imboscate sulle varie salite in agenda, con particolare attenzione al GPM del Lizarrusti (6,4 km con pendenza media del 4,7%), posto a 18 km dall’arrivo.

Come sempre occhi puntati sugli uomini di classifica, Primoz Roglic, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, ma attenzione anche ai “cacciatori” come Alex Aranburu e Isaac del Toro, senza dimenticare il vincitore della frazione di ieri Paul Lapeira e Samuele Battistella, giunto al secondo posto.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024, il cui via è programmato alle 12.44. Non perdetevi neanche un minuto della terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2024 con la nostra Diretta LIVE, i cui aggiornamenti verranno forniti a partire dalle 14.30, vi aspettiamo!