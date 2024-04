Badminton, proseguono Thomas Cup e Uber Cup 2024 a Chengdu. Dominano asiatiche e Danimarca

Dopo il debutto di ieri, sono andati avanti i gironi di Thomas Cup e Uber Cup, rispettivamente le manifestazioni internazionali maschile e femminile di maggior prestigio (Olimpiadi a parte) del badminton internazionale. 16 le squadre partecipanti in entrambi i fronti: andiamo a scoprire i risultati della seconda giornata. Si gareggia a Chengdu, in Cina.

Con il girone C fermo nelle due manifestazioni, e che vede in un caso Indonesia e India e nell’altro Giappone e Indonesia guidare, andiamo a scoprire prima di tutto la Thomas Cup. Dopo una prima giornata da 5-0 per Corea del Sud e Cina su Canada e Australia, lo scambio di avversarie nel girone A ha provocato lo stesso risultato.

Ha invece debuttato il girone B, con Giappone e Cina Taipei vittoriosi senza difficoltà contro Repubblica Ceca e Germania. Per il girone D, che invece aveva preso ieri il via, Danimarca e Malesia hanno vinto contro Hong Kong e Algeria, già battute ieri a parti invertite.

In Uber Cup, invece, il girone A è favorevole a Cina e India contro Canada e Singapore, anche se le indiane di nuovo cedono un match. Vincono all’esordio Thailandia e Cina Taipei su Australia e Malesia nel girone B, mentre il D è netto appannaggio di Danimarca e Corea del Sud contro Messico e Stati Uniti. Anche qui riproduzione dei risultati di ieri: cambiando l’ordine dei fattori, il risultato non cambia.

THOMAS CUP (UOMINI)

GIRONE A

COREA DEL SUD-AUSTRALIA 5-0

Cho Geon-yeop-Ricky Tang 21-3 21-7

Kang/Seo-Tang/Wang 21-10 21-16

Lee Yun-gyu-Jack Yu 21-12 21-16

Yong/Ki-Choo/Schueler 21-10 21-8

Min Seon Jeong-Shrey Dhand 21-10 21-14

CINA-CANADA 5-0

Shi Yuqi-Brian Yang 21-9 21-14

Liang/Wang-Lee/Lindeman 21-9 21-18

Li Shifeng-Victor Lai 21-9 21-14

He/Ren-Wadia/Yakura 21-10 21-13

Weng Hongyang-Joshua Nguyen 21-5 21-8

CLASSIFICA: Cina e Corea del Sud 2, Canada e Australia 0

GIRONE B

GIAPPONE-REPUBBLICA CECA 5-0

Kenta Nishimoto-Jan Louda 19-21 22-20 21-13

Koki Watanabe-Jiri Kral 21-12 21-13

Koga/Saito-Kral/Mendrek 21-13 21-12

Kento Momota-Dominik Kopriva 21-9 21-3

Mitsuhashi/Okamura-Kraj/Svejda 21-11 21-13

CINA TAIPEI-GERMANIA 4-1

Chou Tien-chen-Kai Schaefer 21-13 16-21 21-12

Y. Lee/Wang-Geiss/Voelker 21-13 21-19

Lin Chun-yi-Fabian Roth 19-21 22-20 21-18

J. Lee/Yang-Hess/Seidel 19-21 22-24

Wang Tzu-wei-Matthias Kicklitz 16-21 21-13 21-17

CLASSIFICA: Giappone e Cina Taipei 1, Germania e Repubblica Ceca 0

GIRONE D

DANIMARCA-HONG KONG 5-0

Viktor Axelsen-Lee Cheuk Yiu 21-14 18-21 21-19

Astrup/Rasmussen-Him/Choi 21-13 21-7

Anders Antonsen-Ng Ka Long 21-16 21-7

Kjaer/Sogaard-Hei/Man 21-10 19-21 21-16

Rasmus Genke-Jason Gunawan 21-11 21-12

MALESIA-ALGERIA 5-0

Lee Zii Jia-Adel Hamek 21-8 21-6

Cheam June Wei-Youcef Sabri Medel 21-9 21-14

Jian/Haikal-Larbaoui/Ouchefoun 21-8 21-3

Justin Hoh-Mohamed Abderrahime Belarbi 21-10 21-14

Izzuddin/Wik-Mammeri/Medel 21-13 21-9

CLASSIFICA: Danimarca e Malesia 2, Hong Kong e Algeria 0

UBER CUP (DONNE)

GIRONE A

INDIA-SINGAPORE 4-1

Ashmita Chaliha-Yeo Jia Min 15-21 18-21

Konjengbam/Mishra-En/Yujia 21-15 21-16

Isharani Barruah-Insyirah Khan 21-13 21-16

Singhi/Thaker-Ting/Zan 21-8 21-11

Anmol Kharb-Megan Lee Xin Yi 21-15 21-13

CINA-CANADA 5-0

He Bingjiao-Michelle Li 21-19 21-19

Chen/Jia-Dent/Lai 21-8 21-6

Han Yue-Wen Yu Zhang 21-16 21-13

Liu/S. Zhang-Chow/E. Zhang 21-4 21-9

Wang Zhiyi-Catherine Choi 21-12 21-7

CLASSIFICA: Cina e India 2, Canada e Singapore 0

GIRONE B

CINA TAIPEI-MALESIA 4-1

Tai Tzu-ying-Goh Jin Wei 21-19 22-20

Hsu/Lin-Kee/Xing 19-21 17-21

Hsu Wen-chi-Letshanaa Karupathevan 13-21 21-17 21-16

Hu/Teng-Ee/Yi 21-17 21-11

Sung Shuo-yun-Wong Ling Ching 21-17 22-20

THAILANDIA-AUSTRALIA

Ratchanok Intanon-Tiffany Ho 21-6 21-10

Kititharakul/Prajongjai-Mapasa/Yu 21-18 21-18

Supanida Katethong-Sydney Tjonadi 21-8 21-5

Aimsaard/Kanlaha-Ea/Somerville 21-17 21-12

Busanan Ongbamrungphan-Isabella Yan 21-6 21-2

CLASSIFICA: Cina Taipei e Thailandia 1, Malesia e Australia 0

GIRONE D

DANIMARCA-MESSICO 5-0

Line Christophersen-Vanessa Maricela Garcia Contreras 21-4 21-11

Julie Dawall Jakobsen-Haramara Gaitan 21-13 21-7

Amalie Schulz-Sabrina Solis 21-17 21-7

Busch/Magelund-Garcia Contreras/Rio 21-6 21-8

Fruergaard/Thygesen-Gaitan/Solis 21-7 21-8

COREA DEL SUD-STATI UNITI 5-0

An Se-young-Beiwen Zhang 21-11 21-16

Kim/Lee-A. Xu/K. Yu 21-9 21-16

Sim Yu-jin-Esther Shi 21-18 21-10

Jeong/Kong-Ho/Yang 21-8 21-10

Kim Ga-ram-Ella Lin 21-7 21-19

CLASSIFICA: Danimarca e Corea del Sud 2, Stati Uniti e Messico 0