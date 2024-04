ATP Montecarlo 2024: Lorenzo Sonego sconfitto nel turno finale di qualificazione da

Lorenzo Sonego fallisce la qualificazione nel tabellone principale del Masters 1000 di Montecarlo. A sconfiggerlo lo spagnolo Roberto Bautista Agut in un’ora e 48 minuti. Abbastanza bizzarro il punteggio: 6-1 2-6 6-2. Il torinese ora attende il sorteggio dei lucky loser (ce ne sono due che devono sostituire Lehecka e Ruusuvuori, ritiratisi a tabellone già compilato).

Difficoltà immediate per Sonego, che prima fatica e poi cede la battuta nel proprio primo turno di servizio, anche in virtù dell’aggressività di dritto di Bautista Agut. I guai per il torinese continuano, anche perché lo spagnolo non smette di spingere: il 5-0 è rapido. L’italiano si sblocca in qualche modo, ma è inevitabile il 6-1.

A inizio secondo set le cose cambiano, e anche radicalmente, perché l’esperto iberico rallenta, dopo i 28 minuti di fuoco precedenti, e concede due palle break. A Sonego basta la prima: dritto lungolinea e urlo verso il pubblico, a caricare sé stesso e i presenti. Sul 3-0 sale 0-30, ma spreca e consente a Bautista Agut di tenere il servizio. Il torinese, però, è nettamente più in fiducia in questa fase: arrivano due set point sul 5-2, e sul secondo il dritto in avanzamento dello spagnolo finisce in rete determinando la parità in un’ora e 7 minuti.

Il piemontese, però, ricomincia male: va subito sotto 0-40, ma pronto arriva l’annullamento di tutte le palle break. La quarta è tuttavia fatale, con il dritto di Sonego che va largo dopo il servizio. Per lui arriva una fase molto più negativa della precedente, con gli errori che aumentano. La conseguenza naturale è che Bautista Agut scappa ancor più, fino al 4-1 e poi 5-1. Sotto 5-2, Sonego ha un sussulto in formato 15-30, ma lo spagnolo è pronto e porta a casa la qualificazione. E dire che è entrato da alternate.

Sebbene tutte le statistiche siano bene o male simili, quella che più di tutte è negativa nei confronti di Sonego riguarda la prima di servizio, con cui vince il 60% dei punti a fronte del 75% di Bautista Agut. Tra i due primo confronto assoluto, quello di oggi.