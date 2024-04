Atletica, Mattia Furlani vola in Diamond League: primi salti in Cina, sfida a due Campioni del Mondo

Mattia Furlani inizierà la propria stagione all’aperto in Cina. Il giovane fuoriclasse laziale sarà infatti uno dei protagonisti della seconda tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. L’appuntamento è per sabato 27 aprile a Suzhou (Cina), dove il 19enne incrocerà alcuni big mondiali del salto in lungo, pronto a confrontarsi subito ai massimi livelli in vista degli Europei di Roma e delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Mattia Furlani ha archiviato una superlativa stagione al coperto, condita dall‘argento iridato e dal record nazionale di 8.34 metri firmato ad Ancona. L’azzurro incrocerà due ex Campioni del Mondo, ovvero il giamaicano Tajay Gayle (oro a Doha nel 2019) e il cinese Wang Jianan (trionfatore a Eugene nel 2022). In entry-list figura anche il giamaicano Carey McLeod, bronzo agli ultimi Mondiali indoor alle spalle del nostro portacolori.

Nessun partecipante vanta un personale inferiore a 8.22 metri. Vedremo all’opera anche gli statunitensi Marquis Dendy, Jarrion Lawson e William Williams; il bahamense LaQuan Nairn, l’indiano Murali Sreenshankar, il cinese Shi Yuhao, il taiwanese Lin Yu-Tang. Mattia Furlani parteciperà a una tappa di Diamond League per la quarta volta in carriera, dopo l’esordio a Montecarlo nel 2022 e le prove di Losanna e Zurigo nel 2023, ma questa volta si presenterà all’appuntamento con un bel altro tenore internazionale.